Un hombre de Los Troncos del Talar (Buenos Aires, Argentina) llegó hasta una comisaría para confesar el asesinato de su esposa; sin embargo, en el lugar se llevó tremenda sorpresa: la mujer estaba viva.

“Soy Celso Ibarra, me vine a entregar, maté a mi exseñora. Agarré un cuchillo Tramontina, lo envolví con cinta y se lo clavé en el cuello”, declaró el hombre ante los oficiales que se encontraba en aquel momento en la estación policial.

Tras confesar, el sujeto fue detenido de inmediato. Posteriormente, un fiscal pidió que Ibarra, alias “El Chavo”, fuera detenido de manera preventiva por violencia de género en grado de tentativa, informó el medio local Todo Noticias.

La víctima, expareja del hombre, logró sobrevivir al ataque y declaró que el agresor actuó como “un perro rabioso”. Mientras era apuñalada, Ibarra le decía: “vas a ser mía”.

“No te vas a deshacer de mi”

Tras ser dada de alta, la mujer contó que el ataque se dio luego de que el sujeto le pidiera retomar la relación. Ella se negó porque en el pasado ya había sido agredida por Ibarra.

“Yo ya tengo otra pareja, estoy bien, vos me pegaste, no vengas más”, dijo en ese momento la víctima. “No te vas a deshacer de mí”, respondió el hombre. Luego, la empezó a apuñalar por la espalda.

“Sentí una cosa punzante que me clavan en la espalda y caí al piso. Él se me abalanzó y me comenzó a dar golpes. Me empezó a apuñalar y pegar, parecía que no iba a frenar hasta matarme”, agregó la mujer.

Por último, ella indicó que pudo sobrevivir debido a la llegada de su sobrino y su hija mayor, quienes la defendieron y sacaron al individuo del domicilio.

Dónde se encuentra Los Troncos del Talar

Troncos del Talar es una ciudad argentina perteneciente al partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Limita con las localidades de Tigre, Rincón de Milberg, Nordelta, General Pacheco, Don Torcuato y con el partido de San Fernando.

