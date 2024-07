En ocasiones, la historia se esconde en los lugares más insospechados. Este es el caso de un trozo de tela que, tras ser adquirido en una tienda de antigüedades, resultó tener una conexión directa con uno de los momentos más cruciales de la historia de Estados Unidos. Acompáñenme en este fascinante recorrido por el hallazgo que ha asombrado a historiadores y amantes de la historia por igual.

Un descubrimiento sorprendente

Richard “Dana” Moore, un entusiasta coleccionista de artefactos históricos, encontró un día de 2022 una pieza que captó su atención mientras navegaba por la tienda en línea de Goodwill. En la sección de documentos históricos, se encontraba la imagen de un artículo enmarcado que supuestamente contenía un fragmento de la tienda de campaña de George Washington. Este fragmento venía acompañado de una nota escrita que indicaba que la tienda había sido exhibida en una exposición conmemorativa del 300º aniversario de la fundación de Jamestown en la Colonia de Virginia.

“Pensé, ‘Esto no puede ser’. Estaba un poco asombrado”, comentó Moore a CNN. Inicialmente, Moore se mostró escéptico y decidió esperar dos semanas antes de realizar una oferta. “Hay muchas falsificaciones por ahí. Siempre hay algo que no es real, que parece ser real,” agregó.

Una apuesta arriesgada

Tras un examen más minucioso, Moore determinó que tanto la nota como el fragmento parecían haber envejecido con el tiempo. Con esta certeza, decidió hacer una oferta de poco más de $1,700 y ganó la subasta. En un principio, no le contó a su esposa, Susan Bowen, y escondió el artefacto en su casa. Sin embargo, una vez que se confirmó la autenticidad del fragmento como parte de la tienda de campaña de Washington, ambos estuvieron de acuerdo en que había hecho un gran hallazgo. Moore estima que el valor del fragmento podría ascender a decenas de miles de dólares.

Autenticación y exhibición

En febrero del año pasado, Moore contactó al Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, consciente de que el museo poseía la tienda de campaña donde Washington dormía y trabajaba. Matthew Skic, curador de exposiciones, expresó el entusiasmo del museo, aunque primero necesitaban confirmar la autenticidad del fragmento. Para ello, Moore accedió a enviar el artefacto al museo para que un conservador examinara el tejido de la tela.

“Lo realmente fascinante de este fragmento en particular es que conserva parte del ribete de lana roja en el borde, lo cual nos indica que probablemente fue cortado del borde del techo del comedor”, explicó Skic.

Una vez confirmada la autenticidad del fragmento, el museo se mostró entusiasmado por presentarlo junto con el resto de la exposición planificada sobre la tienda de campaña de Washington. El fragmento se exhibe actualmente en el museo como parte de la muestra Witness to Revolution: The Unlikely Travels of Washington’s Tent, y permanecerá allí hasta el 5 de enero de 2025, antes de ser devuelto a Moore.

Un símbolo de liderazgo

Las tiendas de campaña de George Washington, utilizadas durante la Guerra de Independencia, no solo sirvieron como sus cuarteles para dormir y trabajar, sino que también se convirtieron en un símbolo de su liderazgo y de la fundación del país. Estas tiendas fueron testigos de reuniones estratégicas y de la planificación de movimientos cruciales para la victoria en la guerra.

El fragmento en cuestión probablemente fue cortado del comedor de la tienda por John Burns, quien vio la tienda en exhibición en Norfolk, Virginia, durante la exposición conmemorativa de la fundación de Jamestown. La tienda estaba prestada por Mary Custis Lee, la bisnieta de la esposa de Washington, Martha.

George Washington Parke Custis, padre de Mary, posteriormente poseyó las tiendas de campaña y con frecuencia las montaba para eventos. Hace doscientos años, comenzó a cortar piezas de las tiendas como recuerdos. “George Washington Parke Custis veía la tienda como una forma de conectar a la gente con el pasado. Y probablemente había una mentalidad similar en 1907 cuando este fragmento del comedor fue cortado”, comentó Skic.