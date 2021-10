Una falta de ortografía en un post de Facebook podría costarle caro a un agente inmobiliario de Australia. Anthony Zadravic hizo un post en el que criticaba a la empresa de la competencia, para quien laboró en el pasado. Hasta ahí, todo bien. El problema surgió cuando Zadravic omitió un apóstrofe, que ha generado tal confusión, que dicha compañía lo demande por difamación.

“¡¡Oh, Stuart Gan!! Vendiendo casas de millones de dólares, pero no logra pagar a sus empleados la jubilación […] ¡¡¡Qué vergüenza!!! ¡¡¡Dos años y esperando!!!”, escribió Zadravic. Su objetivo era increpar a su exjefe, que no le había pagado la jubilación tras dejar la empresa. El problema es que en lugar de escribir ‘his employee’s’ (‘a su empleado’), olvidó el apóstrofe y colocó ‘his employees’ (a sus empleados), lo que cambia el sentido de la oración.

Es así que la publicación de Zadravic da entender que el empresario Stuart Gan llevaba dos años sin pagar las jubilaciones a varios empleados suyos y no solo a Zadravic, según revela The New York Times. La publicación fue eliminada 12 horas después, pero ya era demasiado tarde, ya que Gan, por su parte, denunció a su exempleado por el delito de difamación.

La Justicia de Nuevas Gales del Sur rechazó desestimar el caso en contra de Anthony Zadravic. “No pagar el derecho de jubilación de un empleado podría considerarse desafortunado; no pagar a algunos o a todos parece deliberado”, indicó la jueza Judith Gibson en su fallo.

De acuerdo a la jueza, la redacción del post insinúa que el impago de la pensión es un ‘modelo de conducta repetitivo’ por parte de Stuart Gan y su compañía y esto se podría considerar un delito de difamación. Este error de ortografía podría terminar costándole a Zadravic una suma de más de 180 mil dólares, un precio bastante caro si se considera que todo surgió por culpa de un apóstrofe.

