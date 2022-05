Hace unos días, un comerciante mexicano conmovió a los usuarios de las redes sociales por su caso viral: unos jóvenes habían solicitado mil manzanas acarameladas, pero cancelaron poco antes de realizarse la entrega. La comunidad se unió y el hombre logró vender todos los dulces, aunque a un precio menor. Ahora no solo prepara los productos para ofertarlo en Monterrey, sino que exportará a otros países. Conoce la historia.

Enrique Villalpando lleva 35 años vendiendo manzanas acarameladas, pero durante ese tiempo nunca había pasado por una experiencia tan triste. El fin de semana pasado, unos jóvenes lo contactaron para solicitarle mil 500 manzanas de caramelo, pero poco antes de realizar la entrega, recibió una llamada en el que cancelaban el pedido. “A ver cómo haces para venderlas’”, le dijeron a modo de burla, según refiere ADN Sur.

El hijo de este comerciante, Luis, recurrió a Facebook para solicitar la ayuda de los usuarios y, en dos días, su padre logró vender todo el producto, aunque a un precio menor: 8 pesos mexicanos.

“Traje las cajas a mi casa y mis hijos le sacaron fotos y las subieron a las redes sociales. Poco a poco las fuimos vendiendo”, declaró el comerciante a Televisa.

Le pidieron manzanas acarameladas hasta de Nicaragua

La historia de Enrique no solo se conoció en Nuevo León, Monterrey, su tierra natal, sino que traspasó fronteras. El hombre reveló que tiene pedidos de diferentes ciudades y hasta le solicitan que exporte a otros países.

“Vendimos todo pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Me empezaron a llegar tantos pedidos que no lo podemos creer”, contó Enrique en entrevista con Televisa.

“Hasta de Nicaragua me pidieron”, agregó, evidentemente sorprendido.

El primer objetivo que tiene Enrique, por lo pronto, es adquirir un carrito para que pueda vender sus manzanas acarameladas por las calles de Monterrey. Hasta antes de conocerse su caso, el hombre recorría a pie diferentes lugares para ofrecer sus productos.