Conductor de autobús salva a perro de ser robado al ver que su "dueño" no sabía ni cómo se llamaba

No hay nada peor para los dueños de un perro que este se pierda pero en Estados Unidos, un conductor de autobús se convirtió en el héroe de una familia al ayudarla a reunirse con su adorada mascota. Su historia fue recogida por medios locales y se volvió viral tras ser compartida en redes sociales como YouTube.

Michael “Mike” Thomas se desplazaba a bordo de la unidad de la empresa TriMet en Portland, Oregon, por Capitol Highway el pasado 9 de marzo cuando se topó con una escena inusual: sus faros iluminaron a un individuo sosteniendo de su collar a un perro de raza Labrador amarillo, que corrían el riesgo de ser embestidos por algún vehículo.

Sin pensarlo dos veces, el protagonista del video viral de YouTube decidió detenerse, encender las luces de emergencia del autobús para dejar subir a los inesperados pasajeros; sin embargo, ciertas actitudes del sujeto le parecieron sospechosas ni bien abordó como el hecho de que dejó atrás al can que lo acompañaba.

Thomas, un amante de los perros de larga data, sabía que no podía dejar solo al indefenso animal en el camino, por lo que conminó al sujeto a que lo sujetara para hacerlo subir. Una vez que los dos se encontraban a bordo, prosiguió con su ruta normal pero sin quitarle la mirada de encima al sospechoso propietario de la mascota.

Y tuvo razón al seguir su intuición ya que durante el viaje vio cómo el desconocido intentó obsequiarle el can a una joven que viajaba en la unidad. Cuando el animal se acercó al asiento del conductor, Thomas se percató que llevaba una placa que decía ‘Cooper’ y tenía grabado un número telefónico.

Fue así que cuando el conductor del autobús le preguntó al elusivo pasajero cuál era el nombre del perro, este no supo qué responder. “Le hice saber que algo no encajaba y que me parecía sospechoso”, precisó el chofer en diálogo con la televisora KGW News, que compartió la historia en YouTube que se volvió viral entre sus usuarios.

Y cuando el sujeto quería bajar del bus, Thomas le dijo que ‘Cooper’ no iba a ir a ningún lado con él. “Lo agarré del collar y le informé que se quedaría conmigo, que iba a llevarlo de vuelta con su familia”, agregó el conductor, que llevó al can hasta una parada para entregarlo a las autoridades y lo llevaran de vuelta con sus respectivos dueños.

‘Cooper’, que en todo momento permaneció tranquilo sosteniendo una pelota entre sus dientes, se portó muy bien durante todo el trayecto como se observa en el video grabado por las cámaras de seguridad del autobús. La noticia de su hallazgo alegró infinitamente a sus propietarios, quienes acababan de enterarse de que había desaparecido.

A su regreso a Portland, los dueños de ‘Cooper’, identificados como Jane Murphy y su esposo, se mostró visiblemente emocionada por haber recuperado a su adorada mascota –que acababa de cumplir 4 años de edad y los ha acompañado desde que era un cachorro– le envió una foto a Thomas como una muestra de su gratitud.

Asimismo, la empresa TriMet organizó un encuentro el pasado 2 de mayo para que Murphy pudiera agradecer al héroe que rescató a ‘Cooper’ en persona, quien se hizo presente en el autobús que conduce. “Simplemente me hace sentir muy orgullosa que todavía exista gente buena en este mundo”, dijo la propietaria del can.

Por su parte, Thomas dijo que se puso en los zapatos de los dueños de ‘Cooper’ e hizo lo que esperaba alguien hiciera por sus mascotas. Sin duda, un gran gesto que vale la pena destacar y que nos demuestra que todavía existe gente de buen corazón dispuesta a ayudar sin exigir una recompensa a cambio.