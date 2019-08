DJMariio, el youtuber español al que el supuesto engaño de su novia lo volvió tendencia en redes sociales

► El doloroso ruego de ayuda de una amazona al ver cómo se incendia su hogar en Brasil



► Carlos Villagrán y Florinda Meza: ¿realmente tuvieron una historia de un amor que terminó muy mal?



“La infidelidad mata el amor”, decía el recordado escritor colombiano Gabriel García Márquez. Al igual que lo ocurrido hace unas semanas con el mexicano Luisito Comunica, una nueva historia de desengaño remece YouTube. El conocido youtuber español DJMariio, cuyo canal especializado en videojuegos cuenta con más de 5.5 millones de suscriptores en la popular plataforma de videos, descubrió recientemente que su novia le había sido infiel y fue tal el escándalo que se originó en Twitter que la joven pasó de heroína a villana en cuestión de minutos.

En un video de más de 19 minutos de duración titulado “Os cuento lo que pasó”, que cuenta con casi 3 millones de reproducciones y más de 44 mil comentarios hasta el momento en YouTube, DJMariio –cuyo nombre verdadero es Mario Alfonso Garrido– hizo un alto a sus acostumbradas publicaciones de gameplays del popular videojuego FIFA 20 y rompió su silencio para explicar a profundidad todo lo que sucedió tras la difusión de unas fotografías en las que se observaba a ‘Yoli’ –como es conocida la ahora expareja del youtuber– besando a otro hombre que no era él.

“En este caso ‘Yoli’ ha salido mucho en el canal y sale en Instagram (conmigo). Llevamos bastante tiempo que nos conocemos, nos conocemos desde hace mucho, hemos pasado por bastantes etapas y la conocen de sobra. Entonces, cuando pasa algo, estaba claro que siempre se va a magnificar como pasó ayer en Twitter”, comienza el video de DJMariio, que se volvió viral en cuestión de minutos en YouTube y otras redes sociales haciendo hincapié en que este tipo de cosas siempre se salen de control cuando se trata de una figura pública.

“Básicamente ella fue a unas típicas fiestas de pueblo. Estaba viendo a gente de una orquesta que conocía e iba a acompañar, a estar en fiestas y de hecho la pareja también de uno de la orquesta estaba con ella. Iban a estar ahí divirtiéndose (…) Vino y se fue con el bus de la orquesta, con la gente que conocía de ahí”, agregó el youtuber español, siendo enfático en asegurar que el alcohol “no sirve como excusa” para justificar lo que pasó.

No obstante, DJMariio reveló que antes de que el escándalo reventara en redes sociales, la misma ‘Yoli’ le había confesado lo que había ocurrido. “Me dice: ‘Tengo que hablar contigo. Pasó esto, me besé con un chaval, al poco paré porque no estábamos haciendo bien y esto es lo que ha pasado”, precisó el youtuber, al tiempo que ella intentó culpar al alcohol pero él fue enfático en asegurar que aquello no servía como excusa para justificar su conducta.

“Yo he pasado por muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas. A veces pues eres tú lo que no siente lo suficiente por una persona y la dejas, a veces te dejan a ti. Yo ya he pasado por muchas cosas y al final, yo creo que soy una persona bastante fuerte a pesar de que me ves en los videos aquí haciendo el imbécil, pues yo he pasado por muchas cosas en la vida y la verdad que cuando te lo dicen, eso es jodido. Pero bueno, me lo dijo antes de que saliera todo”, agregó DJMariio.

“De repente en Twitter veo una foto con el chaval y tal, justo lo que me había comentado ella. Se confirma, por lo menos ella porque me lo había comentado antes, pero se confirma. (…) Eso me ha pasado a mí como le puede pasar a cualquiera, es lo que hay. Soy un chaval de lo más normal, por ser un youtuber no todo tiene que ser fantasía y tal. Aquí a la gente también le pasa cosas malas. Como esta vez la gente lo ha empezado a retuitear, se ha complicado”, explicó.

En el video que se hizo viral en YouTube se notaba al español bastante compungido, incluso haciendo una pausa para beber agua ya que le era difícil hablar sobre la situación que vivió. Pese a ello, se tomó un momento para agradecer los mensajes de apoyo que recibió de parte de sus seguidores y amigos, disculpándose por no haber podido leerlos todos ni mucho menos contestarlos como suele hacer en los otros videos que comparte en su canal y aprovechando también la ocasión para hablar sobre aspectos poco conocidos de su vida personal.

Finalmente, DJMariio le pidió a sus seguidores y a los usuarios de redes sociales un poco de respeto por su privacidad debido a que el tema trascendió a tal nivel que fue tendencia hace unos días en Twitter en España y, producto de ello, ‘Yoli’ recibió toda clase de comentarios despectivos, incluido amenazas de muerte, por lo que se vio obligada a cerrar sus cuentas en redes sociales.

“No está bien, no hace falta que vayan a insultarla ni nada. Ha cometido un error y si la relación se acaba pues tiene que pagar con eso y ya está porque las relaciones son privadas. Es cosa nuestra y punto. No hay por qué insultar ni nada. Ya veré yo lo que hago, no es necesario esto, chicos. Esto por desgracia pasa y el amor no es perfecto”, reflexionó el youtuber, dando por finalizado el tema para retomar las publicaciones que disfrutan sus millones de seguidores en las redes sociales.