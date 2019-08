Una espesa neblina inunda la cabina de un avión y siembra el terror entre los pasajeros

► El momento en que unos monos enloquecen al ver a una mujer con una bolsa de comida



Este es el aterrador momento que vivió en la rampa aeroportuaria un grupo de pasajeros de un vuelo en Estados Unidos al ver cómo una espesa niebla inundaba la cabina, desatando una ola de ansiedad y preguntas entre ellos antes del despegue. Todo quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales como YouTube.

Esta espesa capa de bruma grabada desde el interior de un avión de Delta Airlines resultó alarmante para sus ocupantes, que esperaban el despegue del Aeropuerto Internacional de Jacksonville, en Florida, al terminal aéreo JFK, en Nueva York, la noche del pasado domingo 11 de agosto.

“Había mucha niebla, era muy espesa y no podías ver lo que tenías al frente ni a la persona de al lado. Todos grabaron el hecho pero no creo que nadie se haya percatado de lo que era”, dijo a la televisora CBS New York una pasajera identificada como Amanda Goncalves.

Goncalves señaló que la bruma no despedía ningún olor pero demoró alrededor de media hora en disiparse mientras permanecían sentados al interior de la aeronave estacionada en la plataforma y recalcó que la tripulación a bordo no les dijo qué fue lo que pasó.

“La gente se preguntaba por qué la demora (...) uno de la tripulación quiso bromear al respecto y dijo que era un ensayo de su rutina de casa embrujada para Halloween cuando lo que pudo decirnos era que era algo relacionado a la humedad o a la condensación”, agregó.

Expertos en aviación consultados por la mencionada televisora se mostraron sorprendidos por el video viral de YouTube. “Nunca había visto una niebla así de espesa”, dijo Alan Yurman, un investigador aéreo retirado de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte.

Si bien la escena del video viral de YouTube lucía impresionante, el especialista aclaró que aquello no era nada fuera de lo común en un caluroso día lleno de humedad, en el que pequeñas cantidades de niebla se filtran por las ventilas de las aeronaves.

“Cuando se encienden los sistemas de aire acondicionado, tienes aire frío que se mezcla con la temperatura de la cabina en ese momento y aquello provoca el fenómeno de la condensación”, explicó Yurman.

Pero nadie supo la razón exacta del por qué la neblina se veía tan espesa en el video viral de YouTube. Los expertos en aviación hicieron recordar a los pasajeros que siempre deben reportar situaciones como esta ante las autoridades pertinentes.

CBS Nueva York informó que representantes de Delta Airlines se pusieron en contacto con ellos para aclarar que el incidente estuvo relacionado a un evento de humedad y que no estaban en la obligación de reportarlo a la Administración Federal de Aviación (FAA).