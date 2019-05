Un estudio asegura que Leonardo Da Vinci tuvo lesión del nervio ulnar

En el estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine, dos especialistas atribuyen esta discapacidad a una lesión nerviosa (parálisis ulnar o cubital). (Foto: AFP/Referencial)



En el estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medecine, dos especialistas atribuyen esta discapacidad a una lesión nerviosa (parálisis ulnar o cubital). (Foto: AFP/Referencial)