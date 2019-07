Una fanática de Linkin Park usó la letra de una de sus canciones para convencer a alguien de no quitarse la vida

▶ Creador del evento para 'Invadir Área 51' da la cara vestido de 'Akatsuki'



La música de Linkin Park trascendió a un nivel completamente distinto tras la muerte de su vocalista Chester Bennington. A lo largo de su trayectoria sus canciones no solo treparon a lo más alto de las listas musicales sino que calaron en lo más profundo en los corazones de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Por eso no es de sorprenderse que sus letras sean tan poderosas que incluso sean capaces de ayudar a alguien en problemas como ocurrió hace unos días en Estados Unidos cuando una mujer se cruzó con una persona que contemplaba quitarse la vida y lo hizo cambiar de idea recitándole una estrofa de uno de los éxitos de la banda.

La impactante escena grabada en video por la cámara corporal de uno de los oficiales de la Oficina del Comisario del Condado de Orange, en el estado de California, fue compartida en YouTube y no tardó en volverse tendencia entre los adeptos de la aclamada agrupación de rock alternativo.

Todo comenzó cuando Cristina Settanni conducía por el carril rápido de la Carretera Estatal 408 en Orlando y se percató de la presencia de un hombre sentado al borde de un paso a desnivel. La policía local había recibido esa misma mañana varios reportes del hecho pero nadie acudió a ayudar… a excepción de la protagonista de esta alucinante historia.

En el video viral de YouTube, Settani explica que cuando vio a esa persona en su espejo retrovisor, sabía que debía detenerse ya que nadie más lo iba a hacer. Además, el que se encontrara en dicho lugar a esa hora fue algo fortuito ya que no era el camino que solía tomar para ir a su trabajo y solo lo usaba cuando tenía prisa.

“Me detuve porque estuve en la misma posición que él. Sé lo que es pararte al borde y sentir que es tu única opción. Él necesitaba que alguien le mostrara que importaba lo suficiente como para detenerse y le diga ‘No necesitas hacer esto hoy’. Hubo un momento en que intentó lanzarse, y yo me moví hacia él como diciéndole ‘No; si te lanzas, voy contigo’”, dijo.

En un esfuerzo por confortar al atribulado hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, Settani lo motivó diciéndole una estrofa de ‘One More Light’, una de sus canciones favoritas de Linkin Park: “¿Qué importa si una luz más se apaga? Bueno, a mí sí” (Who cares if one more light goes out? Well I do como se lee en inglés).

Cuando el oficial Shaun Cayer arribó a la escena, en un principio se mostró preocupado ya que pensaba que se trataba de una especie de pacto suicida al ver a las dos personas sentadas al borde del paso a desnivel pero el comportamiento calmado de la mujer le indicó que ella estaba ahí tratando de ayudar al desequilibrado individuo.

Poco después, Cayer puso a buen recaudo al hombre y lo llevó en su patrulla a un establecimiento de salud mental. Esta historia nos deja una importante lección: en momentos en los que no sepas por qué luchar más o que simplemente quieras gritar, no contengas esas ganas y busca ayuda para que puedas “romper el hábito”, citando otra conocida canción de Linkin Park.