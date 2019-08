Gastó sin querer un billete de 50 dólares que le regalaron sus abuelos hace décadas y ahora quiere recuperarlo

▶ DJMariio, el youtuber español al que el supuesto engaño de su novia lo volvió tendencia en redes sociales



▶ Sobreviven a accidente de avión que se estrelló en el mar y graban todo su rescate desde el agua



Cuando Ryan Dubray recibió en su juventud un billete de 50 dólares de parte de sus abuelos antes de ir a la universidad para usar solo en un caso de emergencia, jamás imaginó que lo gastaría sin querer en una caseta de peaje más de dos décadas después. Ahora, busca recuperar el preciado obsequio y su iniciativa se volvió viral en redes sociales como YouTube.

En declaraciones al noticiero News 4 de la televisora NBC New York, Dubray precisó que el billete en cuestión llevaba la firma de sus abuelos Leo y Anna May, y que estuvo doblado en su billetera todo este tiempo. “Llevaba a mis abuelos conmigo a todos los lugares a los que iba y era como si siempre estuvieran conmigo en caso me metiera en problemas”, contó.

Por 21 años, Dubray logró mantenerse alejado de cualquier situación que requiriera usar el mencionado fondo de emergencia. Sus abuelos le preguntaban si podían ver el billete firmado cada vez que se encontraban con él a modo de verificar si no se había visto tentado de gastarlo y cambiado por otro billete.

“Sentí que si tenía que gastarlo era cuando me encontrara en el punto más bajo de mi vida, en las profundidades de la desesperación, sumido en varios problemas o en una situación de vida o muerte”, precisó Dubray. Era tal su nivel de apego hacia los 50 dólares que no podía creer que había perdido su tesoro de una forma tan tonta.

Cuando manejaba de vuelta a su hogar en Massachusetts después de pasar unas vacaciones en Myrtle Beach con su familia, Dubray pasó por varias garitas de peajes, incluyendo una que le cobró 15 dólares por pasar el Puente George Washington. Rápidamente se percató que no traía efectivo a excepción del billete que le regalaron sus abuelos.

Después de tomarle unas cuantas fotos, Dubray entregó el billete al encargado del peaje. “Realmente no se me ocurrió que alguna vez tendría que gastarlo. Supongo que lo daba por sentado. Y una vez que lo hice, me puse muy triste”, admitió, mostrándose más que dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarlo.

Ni bien llegó a casa, Dubray compartió su emotiva historia en redes sociales, señalando que si alguien encuentra el billete estará más que feliz de intercambiarlo por otro más un adicional; sin embargo, no esperaba que su publicación se volviera viral y fuera compartida por miles de personas en todo Estados Unidos e incluso otras partes del mundo.

“Fue una gran sorpresa. No estaba esperando esta clase de reacción”, relató Dubray, que pese a la respuesta que recibió, no espera que el billete llega nuevamente a sus manos; sin embargo, está seguro de que su padre e hijo “absolutamente” continuarán la tradición cuando a este último tenga que ir a la universidad.

Lamentablemente, su abuela falleció poco tiempo después de darle el regalo pero su abuelo le dijo el billete de 50 dólares con sus firmas que le entregaron hace más de dos décadas cumplió con su propósito: ayudar a Ryan, de una manera u otra, a encontrar su camino de vuelta a casa.