Muchas veces vemos a personas con gustos muy distintos a los demás, siendo este caso específico el de los tatuajes. Hay muchas personas a las que les encanta colocar algunos mientras que a otros no les gustan y otros también optaron por hacérselos en todo el cuerpo.

Esta situación hizo que el protagonista de esta pequeña historia viral de YouTube, Keith Gordon, sufriera de discriminación en el Reino Unido y es que tiene tatuado absolutamente todo su cuerpo, cosa que le hizo perder trabajos y ganarse miradas que lo alejan del mundo en su día a día sin conocerlo.

"Mira a todas las personas a tu alrededor, ¿te parecen iguales? Tú eres diferente, muy diferente, es por ese motivo que no podemos contratarte", afirmó el señor Gordon contando la experiencia de los difícil que fue para él encontrar un trabajo donde los prejuicios no sean 'la orden del día'.

Padre de cuatro hijos, Keith lleva una vida normal con una esposa que lo quiere y con la que ya lleva varios años de casados; sin embargo, la vida se le complica debido a que los prejuicios de la sociedad lo marginan en diversas ocasiones.

"La primera vez que lo vi, dije 'Dios mío, espero que no venga aquí' pero entonces me di cuenta que era mi vecina y no lo pude creer. Con tantos tatuajes no parece humano", acotó uno de los vecinos del lugar en el que vive.

A pesar de todo, Keith nos cuenta su historia y la razón por las que tuvo tantos tatuajes. Según comenta, se volvió un 'adicto' a la realización de estos y que adoraba mucho cómo se veía rellenando todo su cuerpo con tinta.

Por otra parte, también contó que sufría de Trastorno obsesivo-compulsivo y que la mejor manera de calmar esto fue 'haciéndose tatuajes' debido a que esto apaciguaba su dolor y toda la desesperación que arraigaba.

Aunque haya sido juzgado por muchas personas de ser una persona 'demoníaca' solo tener tatuajes, Keith es un fiel creyente de la religión católica y asiste a la iglesia cada que puede, llevando también a su familia para inculcarles el 'camino del bien' sin importar lo que te diga la sociedad prejuiciosa en la que vive.

Alimenta enorme araña con saltamontes y desata la polémica entre usuarios de Facebook

Hombre abandona abruptamente sesión de fotos de su boda para salvar a un niño que se ahogaba

Perro es captado despidiéndose de su cachorro luego de que fuera adoptado por una familia