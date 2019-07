Laina Morris, protagonista del meme de la 'Novia Psicópata', rompe con Youtube y confiesa su lucha contra la depresión

▶ WhatsApp: el verdadero significado del emoji del niño con polera azul



En 2012, era imposible entrar a Internet y no reír a carcajadas con las innumerables versiones del meme de ‘La Novia Psicópata’ (Overly Attached Girlfriend en inglés), que lanzó al estrellato virtual a Laina Morris gracias a un video que compartió en YouTube. Hoy, siete años después, la joven estadounidense sorprendió a más de uno al anunciar su retiro oficial de la red social que la convirtió en un fenómeno global.

En el último video que publicó en su canal titulado ‘Breaking Up with You...Tube’ (Rompiendo contigo… YouTube traducido al español), Morris, de 28 años, detalló las razones de su retiro, enfocándose principalmente en su experiencia con la depresión que sufrió lo largo de todo este tiempo, la misma que empezó cuando su video se volvió viral y su rostro empezó a aparecer en todos los rincones de la llamada ‘red de redes’.

“Diría que un año después de empezar con mi canal de YouTube, comencé a sentir el estrés y el peso de lo que era este trabajo más que cualquier otro que haya tenido”, confesó Laina. “Sentí mucha presión al intentar hacer de esto una carrera, queriendo saber hacia dónde iría mi vida con YouTube o después de YouTube, o más allá de YouTube, y no podía hacerlo con toda confianza y empecé a sentir demasiada presión”, agregó.

“Y empezando el 2014, me sumí en una gran depresión que mantuve en secreto para todos los que me rodeaban. (…) Me sentía avergonzada y culpable por estar estresada y abrumada en un mundo con un trabajo y oportunidades tan geniales, no entendía por qué no podía soportarlo. Durante años, batallé contra algo tan complicado y difícil como la depresión, que para mí era algo muy vergonzoso”, continuó la ahora ex youtuber.

Morris también se sinceró sobre su lucha para empezar a tomar medicamentos para tratar sus condiciones de salud mental, una transición que para ella fue algo sorpresivamente difícil; sin embargo, ahora se alegra de haber tomado la decisión correcta al no dejar de usarlos. “Todo eso significa que estás dispuesta a hacer cualquier cosa a tu alcance para ayudarte a ti misma”, añadió la joven nacida en la ciudad de Denton, en Texas.

El video de ‘La Novia Psicópata’, que la propia Morris grabó para participar en un concurso de seguidores de Justin Bieber, se convirtió en una sensación viral hace siete años después de que fuera compartido en Reddit, catapultando su carrera mediática incluyendo apariciones en televisión, invitaciones a numerosas alfombras rojas y un exitoso canal de YouTube con más de 1.2 millones de suscriptores.

Sin embargo, un día sintió que publicar videos en YouTube ya no era lo mismo que cuando comenzó ya que si bien se mostraba feliz de la vida en algunos, inmediatamente tenía una crisis que le obligaba a volver a editarlos y compartirlos otra vez en su canal con un enfoque distinto, lo que en ocasiones le provocaba otra crisis. Así pasaba sus días hasta que finalmente decidió darse un tiempo en 2017 después de mudarse con su novio a Arizona.

Hasta su video de despedida, Morris no había publicado nada en su canal en 11 meses y antes de eso, lo único que compartió fue un clip titulado “Ups ha pasado un año” que data de poco después de tomarse la mencionada pausa que duró más de lo previsto, en la cual buscó la ayuda que necesitaba para superar los trastornos mentales que acumuló durante todo el tiempo en que su vida giraba en torno a un meme de Internet.

“En ese año, fui a terapia, realmente pensando todo esto de cabo a rabo, a todo momento, batallando dentro de mi cabeza con la pregunta de si quiero hacer esto. Y llegué a este punto y este momento hoy en el que puedo decir con toda confianza frente a esta cámara que ha llegado el momento de decirles adiós y terminar oficialmente con esta cosa a la que me he estado aferrando y no he querido dejar ir”, reflexionó la que pasará a ser conocida de ahora en adelante como la otrora protagonista del meme de ‘La Novia Psicópata’ (Overly Attached Girlfriend).

Si bien dejó en claro que estas son solo algunas de las numerosas razones por las que le dice adiós a YouTube, Morris sabe que tomó la decisión correcta pese a que le causa cierta tristeza cerrar su exitoso canal. “He madurado y mis prioridades cambiaron. Sinceramente, mi relación con YouTube comenzó a volverse más negativa que positiva. Sé que esta parte de mi vida se terminó y es momento de decir adiós”, finalizó.

Como un último acto pensando en sus suscriptores o cualquier persona que atraviese por una situación similar a la de ella, Laina Morris adjuntó en la descripción de su video de despedida de YouTube –que acumula hasta el momento más de 743 mil reproducciones– unos hipervínculos a dos conocidos sitios de ayuda en Estados Unidos.“Si necesitan apoyo, por favor no duden en pedir que los ayuden”, escribió.