Limpió la refrigeradora de su madre fallecida y descubrió accidentalmente uno de sus secretos más oscuros

Sufrir la pérdida de un progenitor es una de las experiencias más difíciles para cualquiera pero, ¿te imaginas descubrir uno de sus secretos más oscuros mientras ordenas sus pertenencias? Esta insólita situación fue la que vivió un hombre en Estados Unidos cuando tuvo que limpiar el departamento que ocupó su madre hasta antes de morir a los 68 años. Esta impactante historia causó revuelo en YouTube y otras redes sociales.

A medida que empezaba a retirar las cosas almacenadas en la refrigeradora que en vida perteneció a la mujer que lo trajo al mundo, Adam Smith se topó con una caja de cartón que siempre fue un misterio para él. “Esta caja siempre estuvo en la nevera de cada casa en la que he estado toda mi vida”, señaló a la televisora KMOV.

Cuando la abrió, Smith –quien reside en la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri– se percató que su progenitora había mantenido en secreto durante décadas tanto a él como al resto de su familia ciertos pasajes de su vida que acabaría llevándoselos a la tumba pero como reza el viejo refrán, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.

En sus declaraciones recogidas por el diario St. Louis Post-Dispatch, Smith dijo que en un primer momento pensaba que encontraría en la caja un pedazo del pastel de bodas de su madre o dinero en efectivo, ya que su madre nunca tuvo una cuenta bancaria, pero jamás imaginó que se trataría de los restos congelados de un recién nacido.

“Todavía tenía parte del cuero cabelludo y estaba todo momificado”, contó el atribulado sujeto a la televisora KSDK. “Después de eso me asusté, lo puse en la caja y llamé a la policía de inmediato”, agregó. Incluso el detective de Homicidios que arribó a la escena quedó pasmado por el aterrador descubrimiento, que es investigado como una “muerte sospechosa”.

“Ni siquiera cuando estaba en su lecho de muerte me dijo lo que había en esa caja”, precisó Adam. “Eso es lo que me hace pensar que quizás ella le hizo algo a este bebé y no quería decírselo a nadie porque tenía miedo de meterse en problemas”, añadió, al tiempo que dijo que no descansará hasta descubrir la verdad.

En paralelo a la investigación de la policía, Adam comenzó a indagar por su cuenta hablando con miembros de su familia sobre su madre y llegó a descubrir que ella solía desaparecer durante meses y que cuando conoció por primera vez a su padre –del cual está distanciado– se encontraba embarazada, pero a la siguiente vez que se vieron ya no lo estaba más.

Adam también recordó que, durante su juventud, una vez su madre soltó un comentario en el que decía que su hijo mayor tenía 21 años pero no volvió a hablar más sobre el tema. Por el momento, las autoridades anunciaron que realizarán una autopsia para determinar la causa del deceso del infante.