Mujer con tumores cerebrales rifó su auto para pagar cirugía pero el ganador le devolvió el gran premio

▶ WhatsApp Web: cómo enviar mensajes a alguien que no tienes en tus contactos en la PC



▶ Intentó sacarse un 'selfie' sin imaginar que cometería un error que iba a convertirla en la burla de todos



Fe en la humanidad restaurada. Un jubilado en Brasil se convirtió en el ejemplo vivo de la solidaridad hacia el prójimo por el gesto que tuvo con una mujer que organizaba una rifa para poder pagar una delicada cirugía que necesitaba.

Margarete Mormul vivía una pesadilla desde que los doctores le detectaron dos tumores cerebrales que podrían ser cancerígenos y necesitaba someterse lo más pronto posible a una costosa cirugía para extraerlos.

Al no contar con los 5000 dólares que costaba la delicada intervención quirúrgica, a la mujer no se le ocurrió mejor idea que hacer una rifa en la que el gran premio iba a ser su automóvil pese a que era su principal herramienta de trabajo.

Dejando de lado este importante detalle, la mujer se abocó a recolectar la mayor cantidad de dinero posible vendiendo todos los boletos que pudo para e incluso acudió a programas de televisión locales para promocionar su iniciativa.

Celio Pereira, un retirado que vive en la ciudad brasileña de Paraná, fue el ganador del sorteo y cuando recibió las llaves del vehículo, decidió devolvérselas a su propietaria original ya que su intención desde un principio fue colaborar con su causa, sin importarle el premio.

“Sabía que ella usaba el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingresos. Cuando compré cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener el premio”, dijo el buen samaritano.

El conmovedor momento en el que Celio le regresa las llaves a Margarete fue compartido en YouTube por el canal Portal Pérola y se volvió viral debido al impacto que la sincera muestra de compasión generó entre los usuarios.

Afortunadamente, Margarete pudo pagar su cirugía y los doctores lograron removerle los tumores con éxito. Ahora, gracias a personas de buen corazón como Celio, la mujer pudo vencer la terrible enfermedad que la aquejaba.