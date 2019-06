Un niño usó un machete como si fuera un bate de béisbol para ahuyentar a un ladrón que se metió a su casa

▶ ¿Por qué Surinam y Guyana no juegan la Copa América si pertenecen a Sudamérica?



El béisbol es el deporte favorito de Estados Unidos y la mayoría de niños lo practican desde muy chicos, pero en el caso de Braydon Smith, de apenas 11 años, jamás imaginó que su entrenamiento le sería útil fuera del terreno de juego. Esta es la historia de cómo logró hacerle frente y ahuyentar a un ladrón que se había metido en su casa usando un machete como bate.

La mañana del pasado viernes 14 de junio el menor estaba solo en su casa ubicada en un barrio de Carolina del Norte cuando un extraño tocó la puerta. “Estaba escondido detrás de la entrada principal, no le abrí”, contó al noticiero News 19 WLTX el pequeño, al tiempo que dijo que el hampón irrumpió por otro acceso y lo encontró en su habitación.

“Cuando entró a mi cuarto me apuntó con un arma y me dijo que me sentara sobre el piso y que me encerrara en el armario. Yo le hice caso”, precisó Braydon, mientras contó que el sospechoso se dirigió a la sala para juntar todos los objetos de valor que pudiera y que luego volvió a la habitación para confrontarlo por algo que había hallado.

“Encontró mi celular en la repisa, lo tomó pero lo dejó caer. Ahí fue cuando agarré mi machete y lo golpeé en la nuca”, relató el menor, que minutos antes del hecho había tenido una conversación telefónica con su madre. Por lo general Braydon usa el objeto punzocortante para cortar árboles pero en esta ocasión le sirvió como un modo de defensa propia.

Un portavoz de la Oficina del Comisario del Condado de Orange indicó que el sospechoso, identificado como Jataveon Dashawn Hall (19), pateó a Braydon en el estómago. Braydon abanicó el machete de nuevo pero falló. “De no haber hecho nada pudo haberme llevado con él, pudo haberme hecho cualquier cosa”, contó el vocero.

La Oficina del Comisario dijo que Hall dejó todo y huyó pero fue arrestado poco después en un hospital local. Actualmente se encuentra en custodia acusado por los delitos de allanamiento de morada, secuestro en segundo grado, interferir con comunicaciones de emergencias y agresión a un menor de 12 años. Las autoridades están tras la búsqueda de sus dos cómplices.

Pese al aterrador momento que vivió, Christopher Smith dijo que su hijo solo tenía una cosa en mente. “'¿Podré volver a jugar béisbol? ¿Podré regresar a la casa a sacar mi uniforme?', me preguntó. Yo le dije que sí, que no había problema”, precisó el padre de Braydon, que le enseñó a esperar lo inesperado y a siempre mantener la calma tras el robo que sufrieron hace unos años.