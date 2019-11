En ocasiones, ahorrar puede parecer algo casi imposible debido a las cuentas que se acumulan y el dinero que a veces no alcanza. Si uno realmente quiere lograrlo, debe estar dispuesto a ser disciplinado, hacer sacrificios y muchos cálculos matemáticos para priorizar sus gastos y alcanzar la meta propuesta. En Estados Unidos, por ejemplo, una egresada universitaria logró juntar 100 mil dólares en apenas un par de años. Esta es la increíble historia de su exitoso emprendimiento.

En un video compartido en su canal de YouTube, el programa matutino Good Morning America contó que todo comenzó cuando Tori Dunlap, que en aquel entonces tenía 22 años, leyó un artículo sobre alguien que ahorró 100 mil dólares al cumplir los 25 años. Con esa idea en mente, la egresada universitaria comenzó a hacer número y se percató de que se trataba de un objetivo posible, por lo que se puso manos a la obra.

Su plan original era ahorrar 100 mil dólares en tres años por su propia cuenta pero siguiendo un riguroso régimen completó su misión en tan solo dos años. Ahora, Dunlap se encuentra abocada a compartir sus secretos para que otros jóvenes como ella se liberen de las deudas y puedan disfrutar de la vida sin tener que preocuparse por tener dinero en el banco en caso de alguna de emergencia.

PRIORIZA TUS GASTOS

El primer paso para ahorrar es priorizar, lo que nos dará un panorama claro de hacia dónde va nuestro dinero. Obviamente, cosas como las cuentas y la alimentación son las número uno. Una vez que sepamos cuáles son las principales, uno podrá comenzar a tener en cuenta la diversión. En el caso de Tori, se deshizo de las que no eran importantes y se quedó con sus favoritas.

“Realmente me concentré en priorizar los gastos básicos, así que descubrí cuáles eran las prioridades en mi vida, qué era lo que me traía alegría. Como dicen mis queridos amigos: ‘Uno puede pagar cualquier cosa, simplemente no puede pagarlo todo’, así que me concentré en las cosas que realmente me hacen feliz”, señaló Tori en el video compartido por el programa Good Morning America que se volvió tendencia en YouTube.

INVERTIR TU DINERO LO ANTES POSIBLE

Invertir lo antes posible fue una pieza clave en el éxito de Tori. Ella comenzó con su primer Roth IRA (término en inglés para “cuenta de retiro individual”, una cuenta bancaria especial en la que uno puede invertir su dinero para cuando sea mayor y deje de trabajar) a los 21 años y recomendó buscar una inversión segura, como un interés compuesto. “Que tu dinero aumente con el tiempo siempre es la mejor apuesta”, agregó.

BUSCA UN PLAN 401(k) QUE COINCIDA CON EL DE TU EMPLEADOR

En estos planes, también conocidos comúnmente como planes de contribución definida, uno puede ahorrar dinero para su jubilación en base a impuestos diferidos, es decir, sin pagar impuestos federales ni estatales sobre la renta en los ahorros o las ganancias de las inversiones hasta que se retire el dinero al momento de la jubilación. En el Perú, podría compararse a lo ofrecido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Tori recomienda aprovechar al máximo los planes 401(k), verificando con el empleador y encontrando uno que realmente te convenga. Una vez escogido el adecuado, precisa que rápidamente comenzará a acumular dinero. Si bien esta es una práctica común en Estados Unidos, para el caso peruano se recomienda mantener los aportes mensuales a la AFP en la que haya sido inscrito.

PAGAR PRIMERO LOS PRÉSTAMOS CON TASAS DE INTERÉS ALTAS

Pero no solo con el ahorro será suficiente para alcanzar la tan ansiada meta. Lo que también hay que hacer es examinar todos los préstamos que uno tenga e identificar cuáles son los que tienen las tasas de interés más altas, como las de las tarjetas de crédito, ya que hacen que sea casi imposible que juntemos dinero. Así que ya lo sabes, ¡esas son las que tienes que saldar primero!

QUE TUS AHORROS FUNCIONEN EN AUTOMÁTICO

Cuando uno hace que sus ahorros funcionen en automático, simplemente dejará de cuestionarse sobre el dinero que se deja de gastar y será más fácil juntarlo. “Es lo más sencillo que uno puede hacer, incluso si se trata de 20 o 50 dólares al mes. Automatizar tus ahorros significa que no tienes que pensar al respecto, ya que quitas la parte más difícil de tu vida financiera al convertirlo en lo primero que hagas”, dijo Tori.

Actualmente, Dunlap maneja Her First 100k, una página web en la que comparte recursos, estrategias y consejos para que otras personas como ella alcancen la misma meta, ya sea ganando dicha suma, ahorrándola, invirtiéndola, pagando sus deudas, entre otras.

TAMBIÉN PUEDES LEER

1. Un águila deja caer un perro en una casa y descubren que el can es una especie casi extinta

2. El increíble ‘flashmob’ de ‘Thriller’ que un grupo de alumnos realizó en los pasillos de su colegio

3. Hambriento oso roba los dulces de un vehículo y curiosa acción se hace viral en la red

4. Hallan extraña criatura con apariencia de cerebro humano: buscan ayuda para saber qué es

5. Tesis de ‘Naruto Shippuden’ será sustentada en Perú para obtener título universitario