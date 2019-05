“SuperBatuque”, el museo dedicado a los juguetes antiguos, abrió sus puertas en Buenos Aires

► Conoce a Gideon Kidd, el niño que causa furor en las redes sociales por sus fotos acariciando perros

► Gato 'conversa' con un cuervo en un video que se ha vuelto viral en un santiamén

Un colorido museo con juguetes que tienen más de 60 años de historia se inauguró en Buenos Aires, el cual permitirá a miles de argentinos recodar sus años de infancia cuando jugaban con estos objetos.

El espacio, denominado “SuperBatuque” por su mentor, Demian Ventura (39), está ubicado en el barrio Parque Chacabuco, en el centro-sur de la capital argentina y reúne colecciones nacionales e importadas con las que crecieron los niños del país.

Ventura, artista plástico y restaurador de juguetes, inició su colección hace más de 20 años y, al tener una serie tan amplia en su casa, se propuso reunirlos a todos en un espacio público.

“El museo surge del coleccionismo. Empiezo a coleccionar hace 20 años distintas colecciones. Empecé coleccionando juguetes del año 50, que no tienen nada que ver con mi época. Lo hice por un tema de estudio, porque esos juguetes que buscaba eran de origen nacional y de factura nacional”, contó Ventura a Xinhua.

El responsable del espacio añadió que “después, con el tiempo, fui coleccionando otras cosas, y lo que siempre coleccioné fueron figuras de Superman. Es mi pasión, es el superhéroe que más me gusta. Siempre lo fui coleccionando y llegó un momento en que en mi casa las cosas no entraban. Entonces dije 'qué voy a hacer', porque mi idea era mostrarlo, no quedármelo solo para mí”.

“Se dio este local, este lugar, y empecé a armar el Museo de Juguetes. La colección se amplió mucho más. Fui buscando piezas alegóricas de las distintas décadas para armar una línea de tiempo entre los años 40 y los 90. Así fue surgiendo lo que es este museo. Hace tres años que vengo armando todo esto, lo voy armando yo en los tiempos libres y hoy se pudo inaugurar”, destacó.

Ventura, licenciado en Museología, se encargó de la restauración de varios de los juguetes que se exhiben, y también se ocupó de investigarlos, especialmente a los más antiguos, como el primer muñeco de Superman, su favorito, fabricado en 1939, que consiguió en una subasta realizada en Francia. “Es la primera figura que se hizo, que es de pasta y madera”, precisó.

El museo, que exhibe alrededor de mil piezas, está ubicado en la calle Picheuta 1685 y abrió sus puertas de manera oficial la tarde del miércoles, ante la presencia de niños y vecinos, que pudieron disfrutar por igual de sorpresas y juegos.

De momento, el espacio recibirá visitantes los días sábados, entre las 14 y las 18 horas.

En el lugar es posible apreciar una colección de 600 piezas dedicadas exclusivamente a Superman, como así también juguetes Playmobil, la emblemática marca alemana creada en la década de los años setenta, muñecos de la serie mexicana El Chavo del 8 y de las series animadas Thundercats o He-Man.

Gerardo Cianciolo, visitante del lugar y amigo del mentor del museo, resaltó ante Xinhua el valor intrínseco del espacio por ser único en Buenos Aires.

“Cuando Demian me dijo que iba a hacer este museo, con todo lo que tenía, me pareció extraordinario, porque acá en la ciudad no hay museos de juguetes”, señaló el hombre.

Para Cianciolo, se trata de “un espacio que, a través del juguete, rememora un poco los momentos que vivimos cada uno de nosotros. Reconocemos juguetes que hemos tenido en nuestras manos, con los que hemos jugado, que hemos querido comprar y no pudimos. Me parece que es como un reservorio de la memoria, revivir tiempos que uno, quizás, los tiene olvidados. Venir acá es un poquito recuperarlos”, valoró. (Con información de Xinhua)