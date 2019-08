Yoshimar Yotún, la historia de sacrificio, tristeza y amor del futbolista peruano

Muy pocos saben lo que realmente un futbolista sacrifica para llegar a hacerse de un nombre en el deporte. Esta es la historia de Yoshimar Yotún, el volante peruano que se reinventó año tras año y que a su corta edad ha pasado por tantas alegrías y tristeza que muy pocos habrían podido soportar.

Yoshimar Yotún recuerda su niñez con una inmensa alegría. Nació en el Callao y vivió toda su infancia en el picante barrio Centenario. Recuerda que su día a día transcurría pateando siempre un balón. Fue a los ocho años que su padre, tras insistencia de sus vecinos, decidió llevarlo a una academia. Ese fue el inicio de su romance con el fútbol. Sin embargo los problemas en su familia, sobre todo económicos, le hicieron darse cuenta de una dura realidad.

Yoshimar Yotún abrió su corazón para Telemundo Deportes y contó pasajes duros de su vida. (Foto: AFP) AFP

Para él, su vida de niño era muy ajena a la realidad del país y sobre todo la realidad económica de su familia. “Para mí, yo era millonario. Comía tres veces al día, era feliz. Me enfocaba en mi escuela y en mi barrio. Tenía el cariño de mis padres, lo tenía todo”, comentó Yoshimar Yotún. Pero esta alegría se terminó cuando su madre, María Julia Flores, decidió irse a Italia a buscar un mejor futuro para sus hijos. El actual jugador de Cruz Azul, a los 15 años, reveló que el viaje de su madre marcó un antes y un después en su vida. “Qué puede estar mal, yo me preguntaba”.

Siete largos años pasaron para que Yoshimar Yotún vuelva a ver a su madre. “Me hice fuerte a los 15 años. Comencé a asumir un rol de hacer mis cosas solo”. A los 22 años, cuando ‘Yoshi’ jugaba ya de manera profesional en Sporting Cristal, decidió llamar a su madre y asegurarle que era momento de que regresara. “Yo decidí llamarla y decirle: mamá te me vienes. Yo gano mi plata, soy profesional y ahora déjanos con mi hermana darte todo”.

El hecho de alejarse de su madre durante 7 años le dio la alegría, quizás la más grande de su vida. Durante esos años, Yoshimar Yotún conoció a quien ahora es su esposa y madre de sus hijos, la mujer que ha estado detrás de todos sus momentos como futbolista. “Si yo hubiera decidido estar solo en este proceso, no creo que lo hubiera logrado. Uno es humano y las tentaciones están ahí, y mi esposa nunca me dijo no. Siempre estuve acompañado por ella”.

Sin embargo, hubo dos momentos en su vida que el fútbol le hizo sacrificar la mayor alegría que una pareja puede tener: el nacimiento de sus hijos. El jugador de Cruz Azul, Yoshimar Yotún, cuenta para Telemundo Deportes el sacrificio que tuvo que hacer cuando nacieron sus dos hijos. Es en este momento en que se resume lo que un futbolista tiene que dejar en su vida por dedicarse entera y profesionalmente al deporte.

Hubo dos momentos en su vida los que han sido muy tristes y duros para Yoshimar Yotún. (Foto: AFP) AFP

“Un momento que fue triste, porque era importante para mí, fue en el nacimiento de mis hijos. No pude verlos por estar en partidos con la selección peruana: mi hijo nació cuando disputamos el partido contra Dinamarca, en Rusia 2018, y mi hija cuando jugamos un amistoso contra Chile. Esos fueron momentos tristes para mí y mi esposa”.

Todo lo que ha pasado le ha servido para valorar cada momento con su familia, en el Callao o en México. En Suecia, cuando jugó por el Malmo, o en Estados Unidos cuando militó en Orlando City. Sin su familia, no sería el futbolista respetado que hoy es en Cruz Azul. “Escogería la misma familia, la misma enamorada y a mis hijos no los cambiaría por nada”.

A pesar de los sacrificios, tristezas y alegrías que pasó por dedicarse al fútbol, Yoshimar Yotún reconoce algo, y es que para él todo lo que ha pasado en su vida, para bien o para mal, es gracias al fútbol. “Yo le debo al fútbol, me cambió la vida. Quizás de chico no podía visualizar lo que iba a pasar más adelante, pero gracias a este deporte tan lindo trato de que a mi familia no le falte nada”.