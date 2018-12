‘Thank u, next’ y todas las las celebridades que aparecieron en el exitoso videoclip de Ariana Grande

Los fans de Ariana Grande ya pueden disfrutar de ‘Thank u, Next’, el más reciente hit musical de la cantante estadounidense que necesitó menos de una semana para superar la impresionante cifra de las 100 millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip ha sido catalogado como un excelente trabajo audiovisual que logra su cometido: transmitir todo el sentir de la cultura pop y celebs de cuatro icónicas películas de los 2000 tales como Legally Blonde, Bring It On, 13 Going on 30 y Mean Girls.

Sin embargo, lo más llamativo del videoclip resultó ser que, para ‘Thank u, Next’, Ariana Grande logró convocar a los actores originales de estos 'chick flicks'. Debido a esto, miles expresaron su asombro al verlos aparecer en el clip que es tendencia en YouTube.

Este es el caso, por ejemplo, de Jennifer Coolidge, actriz de Legally Blonde quien retomó su rol junto a Ariana Grande, interpretando a la recordada Paulette

Asimismo, está el caso de Jonathan Bennett, quien hace su aparición en ‘Thank u, Next’ diciendo: "Ariana Grande dijo que mi cabello se ve bien hacia atrás… No está equivocada”, haciendo referencia al recordado Aaron Samuels de Mean Girls.

Revisa la galería y conoce a todas las personalidades que hicieron un cameo en ‘Thank u, Next’, producción que viene rompiendo récords en YouTube y que aumenta su número de reproducciones con el pasar de las horas.