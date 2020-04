La rápida expansión del coronavirus generó que las autoridades tomen distintas medidas para evitar que su propagación continúe en espacios que son focos infecciosos como los autobuses. Abordar por la puerta de trasera y taparse la boca cuando tengan que toser, son algunas de las ordenes; sin embargo, estados como Detroit, decidieron tarde y muchos no las cumplieron, poniendo en peligro a todos los operadores y usuarios. Ya existe un fallecido.

El conductor Jason Hargrove, publicó un video el pasado 21 de marzo, hablándole a la gente de la ciudad de para generar consciencia sobre la pandemia.

"Para que podamos superar esto, todos deben tomar esto en serio", dice Hargrove en el video que se encuentra en YouTube. "Hay gente muriendo aquí", resalta.

Cuatro días después de la publicación, Hargrove, de 50 años, enfermó. Falleció el pasado miércoles por culpa del Covid-19. Según informa CNN no está del todo claro cómo se contagió.

El video fue subido a las redes sociales antes que el alcalde de la ciudad ordenara tomar medidas en el transporte para evitar los contagios.

Hargrove resalta que existió una mujer que subió a su vehículo y tosió cuatro o cinco veces sin intentar taparse la boca.

"Pero si te subes a un autobús y te paras en el autobús y toses varias veces sin taparte la boca y sabes que estamos en medio de una pandemia, eso me permite saber que a algunas personas no les importa, no lo hagas", dice.

Cabe mencionar que en Detroit, 2.860 personas han sido infectadas con el nuevo coronavirus y 97 han muerto hasta la fecha.

Murió por coronavirus el conductor de bus que le pidió a los pasajeros cubrirse la boca al toser. (Video: NBC)

Algunas medidas para protegerse del coronavirus en buses

Se les pide a los pasajeros del autobús que aborden por la puerta trasera para mejorar la distancia entre los operadores y los pasajeros.

Nadie puede viajar en los asientos cercanos, esto por seguridad de los operadores y pasajeros.

Se recuerda a los usuarios que se debe pagar la tarifa vigente para cada viaje en autobús y tren ligero.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

VIDEO RECOMENDADO

España se acerca los 12.000 fallecidos por COVID-19

Coronavirus: España se acerca los 12.000 fallecidos por COVID-19 (05/04/20)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Ecuador registra 172 muertes por COVID-19

Coronavirus: Ecuador registra 172 muertes por COVID-19 (04/04/20)