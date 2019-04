Gemelas son captadas peleando en el vientre de su madre y se vuelven viral

Emmalouise Leggate, la joven que se enteró de su embarazo momentos antes de dar a luz



Gemelos son captados peleando por espacio en el vientre de su madre gracias a moderna resonancia magnética



Es bien sabido que las diferencias entre hermanos son algo bastante habitual en la mayoría de familias; sin embargo, estas suelen aparecer años después de que los niños nazcan.

Este no fue el caso de unas gemelas de China, quienes terminaron convirtiéndose en las protagonistas de un clip que se viralizó en YouTube.

Se trata del video que nos deja ser parte de la insólita 'pelea' de unas gemelas en el vientre de su madre y que viene causando furor en redes sociales como YouTube.

La escena fue registrada por el Sr. Tao, padre de las niñas, quien dijo a la prensa local que grabó el hecho durante uno de los controles prenatales de su pareja a finales del año pasado.

Al joven de 28 años le pareció gracioso ver que sus hijas no nacidas "boxeen entre sí durante algunas rondas", pero nunca pensó que iban a terminar convirtiéndose en "estrellas de Internet antes de nacer", según señaló The Paper.

Desde que el clip se compartió en YouTube no ha hecho otra cosa que aumentar su popularidad pues acumula hasta el momento miles de reproducciones y cientos de 'me gusta'; no obstante, no todo fue risas para las gemelas bautizadas Cherry y Strawberry.

Y es que se supo que ellas compartían el mismo saco amniótio y placenta, lo que es conocido como gemelos monoamnióticos monocoriales o gemelos Mo-Mo.

Este es uno de los embarazos múltiples más riesgosos, pues solo hay un 50% de posibilidades de que los bebés sobrevivan después de las 26 semanas.

Afortunadamente, las niñas nacieron sin complicaciones el pasado 8 de abril gracias a una cesárea realizada a las 32 semanas de gestación, según indicó el portal Yangzhou Evening News.