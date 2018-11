Joven cantó 'Island In The Sun' de Weezer mientras le extirpaban un tumor cerebral | VIDEO

Se abrió paso de una cirugía literalmente cantando en un esfuerzo por preservar lo que realmente le apasiona. Y vaya que esta joven de Estados Unidos escogió un buen tema para ayudarla a superar la difícil intervención quirúrgica que le esperaba. Su historia fue recogida por el noticiero Inside Edition y el reportaje en video se volvió viral en YouTube.

Los doctores le dijeron a Kira Iaconetti, de apenas 19 años, que había un tumor del tamaño de una canica en su cerebro y que se presionaba contra su corteza auditiva, causándole un tipo inusual de epilepsia que le provocaba convulsiones al escuchar música o cantar, dos de los talentos que posee de los cuales se siente orgullosa.

“Sea lo que haya sido que tenía se sentía como si fuera un interruptor de luz. Cuando se activaba, de pronto estaba sorda, no podía cantar ni podía procesar las palabras al ritmo de la música. Lo sé, es un chiste cruel, que afectara a las únicas cosas que me apasionan”, bromeó la joven sobre las habilidades que practica desde la primaria.

“Lo complicado es que, de todas las partes del cerebro donde pudo alojarse el tumor, escogió el lóbulo temporal derecho que, en el caso de Kira, controla todos sus sentidos auditivos por lo que su habilidad para procesar el sonido, cantar y entonar al ritmo de la música, todo eso, podría verse comprometidos”, explicaron por su parte sus padres Bob y Barb Iaconetti.

Sin embargo, la historia de la joven que se hizo viral en YouTube estaba a punto de dar un giro de 180 grados ya que un neurocirujano pediátrico del hospital infantil de Seattle se preparaba para extirparle el tumor, poniendo a prueba su capacidad para cantar y escuchar música mientras permanecía despierta en el quirófano, sin sentir dolor o disconformidad.

Jason Hauptman y su equipo de especialistas llevaron a cabo la delicada intervención quirúrgica, cuyo primer paso consistía en despertar a la paciente y hacerla que cante mientras removían el tumor procurando limpiar las áreas del cerebro que le daban la habilidad de producir e interpretar la música.

¿Y cuál fue la canción que escogió para entonar al ritmo de la música para llevar a cabo esta crucial prueba? ‘Island In The Sun’ de Weezer, que en una de sus estrofas dice –en su versión traducida al español– que “En una isla en el Sol / Jugaremos y nos divertiremos / Y me hace sentir tan bien / Que no puedo controlar mi cerebro”.

Cuarenta y ocho horas después de la operación a la que fue sometida, el video viral de YouTube muestra a Kira tocando la guitarra y ejercitando sus cuerdas vocales junto a David Knott, un terapeuta musical que no tuvo más que elogios para la joven al escucharla cantar “en perfecta armonía”.

“Es alentador escuchar a alguien, en poco más de dos días de haber tenido una cirugía cerebral, ser capaz de cantar y comunicarse musicalmente de una forma tan poderosa”, dijo para las cámaras de Inside Edition. Ahora sin el tumor que la aquejaba, Kira Iaconetti busca hacer realidad su sueño de convertirse en una estrella.