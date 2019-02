Un doble del presidente Rodrigo Duterte causa revuelo en una misa en Hong Kong

Un doble del presidente filipino, Rodrigo Duterte, apareció en una misa el domingo en una iglesia de Hong Kong frecuentada por la comunidad filipina de la excolonia británica, causando entusiasmo entre los fieles pero también confusión.

El actor filipino, conocido como "Cresencio Extreme", entró en la iglesia de San José vestido con una camisa blanca, parecida a la que suele llevar el mandatario filipino, junto al doble del líder norcoreano Kim Jong-un, Howard X, establecido en Hong Kong.

Cientos de fieles empezaron a aplaudirlo y a tomar fotos del imitador filipino y, aunque la misa continuó, muchos no podían evitar dejar de mirarlo.

"¿Es Duterte?", se preguntaba una mujer, entre dudas sobre el aspecto demasiado joven del presidente septuagenario.

Al final de la misa, la multitud entusiasta rodeó a Cresencio Extreme, quien iba estrechando las manos a la gente.

Delante de la iglesia, varios fieles se decían no obstante, comparando fotos y viendo que no llevaba guardaespaldas, que algo no cuadraba.

Aunque la gente congregada no parecía enfadada, más de uno criticó la iniciativa. Una mujer, que dijo llamarse Linda, consideró que había sido "grosero". "Llegar aquí y hacer este espectáculo, nuestro Duterte no es así", afirmó.

Unos 200.000 filipinos viven en Hong Kong, en su mayoría mujeres que trabajan como empleadas domésticas. (Con información de AFP)