Hombres 'impopulares' marchan contra San Valentín en Japón

No a todos les gusta. San Valentín está a la vuelta de la esquina y en varias partes del mundo, las parejas preparan planes para pasarla juntos pese a que la celebración caería en un día particular (jueves 14 de febrero) y tendrían que ajustar sus horarios. Pero en Japón el asunto tomó un giro distinto debido a un grupo de opositores a esta fecha especial, cuyo accionar registrado en un video para YouTube se volvió viral casi de inmediato.

La organización del Kakumeiteki Himote Domei decidió que sería una buena idea planear su tradicional evento por San Valentín para el sábado anterior al 14 de febrero pero un súbito frente frío azotó al área de Tokio provocando nevadas en varias partes lo que significó una mala noticia para sus integrantes ya que su actividad iba a realizarse al aire libre, informó el portal Sora News 24.

Pese a ello, varios de sus miembros desafiaron las frías temperaturas para presentarse para la décimo segunda edición del evento anual por San Valentín. Lo curioso es que no se trata de románticos empedernidos sino de todo lo contrario, ya que Kakumeiteki Himote Domei se traduce del japonés al español como la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares”.

Durante un mitin realizado en un parque en el vecindario de Shibuya en Tokio, el líder de la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares”, Takayuki Akimoto, saludó a quienes pudieron asistir y dedicó un momento de su alocución para alabar los esfuerzos continuos de la organización para derrocar al “capitalismo romántico”.

Hablando del aumento reciente en Japón de personas comprando chocolates de San Valentín para sí mismos o amigos, Akimoto se jactó de que esta dinámica social era “inequívocamente” el resultado de las protestas públicas que por más de una década la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares” realizó para socavar esta tradición romántica del 14 de febrero.

Con los participantes visiblemente animados, entre los que se encontraba una mujer, la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares” comenzó su marcha de protesta –a la que acompañó una escolta policial– por las calles de Shibuya entonando cánticos como “¡Abajo San Valentín!” y “¡No se dejen controlar por las conspiraciones de las compañías de dulces!”.

Akimoto no solo es conocido por su rechazo al San Valentín sino por otras protestas anuales que la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares” realiza como la de no celebrar la Nochebuena, considerada como la fecha más importante del año en Japón, que no pudo llevarse a cabo el año pasado debido a que no consiguieron el permiso para su marcha.

Este original grupo también protesta contra el ‘Día Blanco’, que se celebra el 14 de marzo con los varones japoneses supuestamente entregando regalos de agradecimiento a las mujeres que les obsequiaron chocolates por San Valentín pero como tampoco pudieron realizarla el año pasado la del sábado fue la primera marcha que organizaron en un año.

Si bien se notaba cierta actitud irónica de alguno de los manifestantes, la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares” expone ciertos puntos que podrían tomarse en serio como el de “¡No juzgar el valor de una persona por la cantidad de obsequios que recibe por San Valentín!” o “¡Está mal burlarse de la gente impopular!”.

Muchos residentes de Tokio, y ahora las redes sociales, no están seguros si tomar con seriedad las consignas de la “Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares” ya que por una parte las expresiones en los rostros de algunos de sus miembros parece indicar que ni ellos mismos creen que lo que profesan pero todo cambia al ver el compromiso de Akimoto.

Si bien la convicción con la que habla puede hacerle pensar a uno que es un verdadero creyente de lo que dice o que está extremedamente comprometido con este acto cómico, lo que sí queda claro es que los manifestantes parecían mostrarse contentos por estar acompañados en esta fecha especial en las heladas calles del barrio tokiota de Shibuya.