Stan Lee y la vez que su esposa Joan "salvó" al Universo de Marvel

Stan Lee pasó a la inmortalidad tras 95 años entre nosotros, en los que dedicó la mayor parte de su vida en llevar alegría a más de una generación de ávidos lectores de cómics con las aventuras de los numerosos personajes que creó para Marvel, las mismas que posteriormente fueron adaptadas para la televisión, el cine y los videojuegos. Sin embargo, es imposible hablar de él sin mencionar a su compañera de casi toda la vida: su esposa Joan.

Tras sufrir un derrame cerebral del que finalmente no se pudo recuperar, la cónyuge de Stan Lee por casi siete décadas falleció a los 93 años el pasado 7 de julio en un hospital de Los Ángeles, en Estados Unidos. Joan Clayton, su nombre de soltera, y el célebre guionista de cómics se casaron el 5 de diciembre de 1947 y tuvieron dos hijos: Joan Celia y Jan, que falleció tres días después de su nacimiento.

“Saliendo del ejército, decidí que me quería casar. Estaba harto de vivir con sargentos, coroneles y soldados, entonces decidí vivir con una mujer. Fue así que comencé a buscar a una mujer para casarme y no es nada fácil. Hay muchas chicas, pero tienes que encontrar a la indicada”, señaló Stan Lee en abril del 2017 durante una conversación con Joe Quesada, CCO de Marvel, en el Paley Center de Beverly Hills.

“Entonces alguien me dijo que había una chica linda en una agencia de modelos y que debía ir a conocerla. Él me dijo su nombre y me dijo ‘ve y pregunta por ella y bla bla bla’. Fui a la agencia de modelos y me acerqué al mostrador donde estaba la recepcionista y ahí estaba esta visión en el mostrador y me dijo: ‘¿Le puedo ayudar?’, con una voz que era música y una figura que era indescriptible y un rostro que que no podías creer... y le dije ‘Te amo’”, añadió.

“En serio lo hice, no pude resistirlo. Hablamos un poco y bromeamos y lo siguiente que hice fue invitarla a comer pero ella no era la mujer que iba a conocer. Nunca la vi a ella, estaba adentro haciendo otras cosas. Su nombre era Joan y la llevé a comer y nos casamos. Fue una buena comida”, contó Stan Lee sobre la forma cómo conoció a su futura esposa y compañera de casi toda la vida.

Antes de contraer nupcias con Stan Lee, la también exmodelo se había casado con un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, siempre se destacó su cercanía y el creador de icónicos personajes como Spider-Man, Iron Man, los X-Men, entre otros, asegura que ella incluso le ayudó a inspirarse para concebir la serie de cómics The Fantastic Four, que daría inicio al llamado Universo de Marvel.

“Estaba haciendo los cómics y mi editor Martin Goodman me dijo que quería más acción, más escenas de pelea, no tantos diálogos. ‘A nuestros lectores no le gustan los diálogos’, ‘no uses palabras sofisticadas’, ‘solo concéntrate en las peleas, es lo que les gusta’, decía. Claro que puedo escribir escenas de pelea tan bien como cualquiera pero eso no era lo que quería hacer para siempre”, señaló Stan Lee en su diálogo con Joe Quesada.

“Dije, ‘¿qué hay de la caracterización? ¿de preocuparse por los personajes?’. ‘Dame escenas de pelea’, (replicó él). Llegué a casa y le dije a mi esposa Joanie que quería renunciar. ‘Este trabajo es un callejón sin salida, no me va a llevar a nada. Debería irme ahora y buscar algo más que hacer’”, agregó Stan Lee, a lo que dijo que en ese momento su esposa le dio un gran consejo que no tardía en aplicar a su vida.

“Me dijo: ‘¿Por qué no haces un cómic como tú lo quieres hacer? Lo peor que te puede pasar es que te despida pero aun así ibas a renunciar. Por lo menos tendrás una oportunidad de hacer algo diferente’. Era un buen consejo, así que hice The Fantastic Four, que iba más allá del tipo de historia que quería hacer. No eran solo peleas, eran cuatro personajes y le di diferentes personalidades y énfasis a cada uno”, recordó.

“Lo hice, no escuché mucho de Martin (Goodman) al respecto hasta 30 días después cuando los informes de venta llegaron y me dijo: ‘Hey Stan, a esos Fantastic Four les fue muy bien, vendieron más que nuestros otros cómics. ¿Qué tal si haces más títulos como esos?’ Y así es como todo empezó. De no haber sido por Joanie, no estaría ni sentado aquí”, finalizó Stan Lee su increíble anécdota que daría inicio al vasto Universo de Marvel.