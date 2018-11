El emotivo rescate de varios perros abandonados tras incendios de California

Daniel Sauvageau fue una de las personas que rescató a varios animales en las zonas donde los incendios de California arrasaron con todo a su paso. Él se mantuvo tres días en la búsqueda de mascotas que deambulaban tras el desastre y grabó conmovedores escenas que ahora se han convertido en viral en YouTube.



"Me avisó mi amigo Shaun, que trabaja en el área de los incendios de California. Él me miró a los ojos y me dijo cada vez que salía a ayudar veía animales que necesitaban ser rescatados", contó Sauvageau en la descripción de las imágenes viral que han sido difundidas a través de los medios y la plataforma de YouTube.

En las imágenes viral en YouTube se ve a unos jóvenes ayudando a varios perros tras los incendios que arrasaron las localidades asentadas al norte de California. Dos de las mascotas, incluso, se mantenían al interior de un espacio enrejado de una casa que afortunadamente no fue consumida por las enormes lenguas de fuego.

"Hemos rescatado a 17 perros, 12 gatos, 6 cabras y un burro llamado 'Waffles'", se lee en la descripción del video que ahora es viral en la plataforma de YouTube. Las imágenes han sido bastante comentadas entre los cibernautas de las plataformas sociales.



Incendios están prácticamente contenidos



El incendio que arrasó con el norte de California se encuentra prácticamente contenido, informaron el jueves las autoridades, mientras el balance de fallecidos llegó a 84.

La lluvia en el área afectada por la sequía ayudó a apagar las llamas y el llamado incendio "Camp Fire" está en un 95% contenido, informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios.

La cifra de personas desaparecidas se mantiene en 563.

Otras tres personas fallecieron en un segundo incendio que afectó Malibú en el sur de California.

"Camp Fire" destruyó 62.000 hectáreas y más de 13.600 casas desde el 8 de noviembre.