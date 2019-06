Hombre come carne cruda desde hace 10 años… y se siente saludable

En una época en la que muchos apuestan por reducir su consumo de carne o excluirla por completo como los veganos, resulta un tanto inusual encontrar a un hombre que se ha ido al otro extremo. Derek Nance vive desde hace casi 10 años comiendo carne cruda y dice nunca haberse sentido más sano.

Su peculiar historia se ha convertido en viral en redes sociales como YouTube, y es que pocas personas serían capaces de consumir carne cruda. Derek Nace tiene 35 años, y desde hace casi una década vive siguiendo esta dieta. Come todo, desde batidos de estómago de oveja hasta baso, hígado y testículos, de acuerdo al video publicado por Barcroft TV en YouTube.

"Durante los últimos 9 años, he estado abasteciéndome y comiendo carne cruda. Y nunca me he sentido más sano", declaró en el reportaje difundido en YouTube.

Este carnívoro de Lexington, Kentucky, sostiene que lo único que no comerá de un animal son los cuernos y los cascos.

¿Cómo así decidió comer solo carne cruda?

Derek Nance cuenta que durante su infancia seguía una dieta normal. Sin embargo, sufría de alergias, asma y otros signos de intolerancia a la comida. Un día encontró la Fundación Weston Prince en donde hacen estudios sobre la comida indígena.

"Eventualmente descubrí la dieta basada en carne y decidí darle una oportunidad. Al tener tantos problemas al digerir todo lo demás, la carne parecía funcionar bien para mí", explicó Nance mientras se preparaba un smoothie de estómago.

"Cuando consigo un animal fresco, prefiero comer al animal completo con todos sus órganos y tejidos, porque le da variedad a la dieta", agrega este hombre, quien consigue los animales que comerá en una granja pequeña.

Derek Nance tiene 4 hijos y vive con su pareja, Jo Ann, una mujer que ha sido vegetariana. Los niños no han tenido problemas al crecer con este tipo de dieta. "Creo que la forma en la que consigue carne es mucho más ética que comprarla en una tienda", señala.