Se lanza al mar desde acantilado usando traje y corbata para ganarse la confianza de sus clientes

Dicen que “el fin justifica los medios” y tal parece que Jock Kooger, un agente de bienes raíces de Nueva Zelanda , se lo tomó muy en serio, pues un video viral de YouTube muestra cómo este se lanza al mar desde un acantilado usando traje y corbata para ganarse la confianza de sus clientes.

Sí, no es broma. Resulta que el mencionado hombre quería convencer a Katie y Tony Buchanan de que haría lo que fuera con tal de vender la casa que tienen en Auckland, y que está valorizada en 1,5 millones de dólares.

En ese momento, Katie le pregunta a Jock si incluso se animaría a saltar desde un acantilado. Él, al escuchar sus palabras, no le importó que estaba usando traje, corbata y hasta zapatos, pues decidió hacerlo, tal y como se aprecia en el clip viral de YouTube.

De acuerdo a The New Zealand Herald, Katie quedó totalmente sorprendida con su accionar, pues no esperaba que fuera capaz de hacer algo similar. Jock, en tanto, sostuvo que si bien en un comienzo tuvo “una pequeña vacilación antes de saltar”, al final optó por lanzarse.

El agente de bienes raíces se mostró agradecido por la clase de reto que le pusieron en un día caluroso, pero aseguró que no recomendaría que lo hagan, pues le fue incómodo moverse en el agua con zapatos.

El video de YouTube ha dado la vuelta al mundo y ya cuenta con una gran cantidad de reproducciones, al grado de que hablamos de un viral de la red social.

