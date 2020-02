En la edición número 57 de los Premios Oscar, en 1985, un nombre llamó la atención de todos. ‘P.H. Vazak’ había sido nominado al Oscar a mejor guión adaptado por la película ‘Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos’. Lo que muchos desconocían era que el dueño de este nombre era el perro ovejero húngaro del cineasta Robert Towne, el verdadero autor del guión.

Pero, ¿por qué el guionista estadounidense no quiso que su nombre apareciera en la película ni en los premios? Porque Warner Bros, productora del filme, lo despidió tras su fracaso en su debut como autor total del cine con ‘Personal Best (1982)’.

Towne había dedicado varios años de su vida en trabajar el guión de Greystoke y descubrió que habían cambiado varias escenas. No estuvo de acuerdo con las modificaciones y exigió que se acreditara a su perro como quien lo había redactado, por eso el can aparece tanto en los títulos como en los créditos.

En esa edición, la película obtuvo tres nominaciones a los Oscar , dos de las cuales tenían una particularidad. La primera, que el británico Ralph Richardson falleció antes de ser nominado como Mejor Actor de Reparto por su papel del Sexto Conde de Greystoke; y la segunda por la posibilidad de que un perro gane el Oscar a Mejor Guion Adaptado.

Aunque muchos esperaban que el can ganara la estatuilla, lamentablemente eso no ocurrió. Al final, el guionista británico Peter Shaffer se llevó el premio por su libreto de Amadeus. Pese a que Vazak no pudo subir al escenario del Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, nadie le quita su nominación. Esta es una de las historias más insólitas que ocurrió en los Premios Oscar .

Mira el video del curioso hecho compartido por la propia Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) compartió en su canal de YouTube.

