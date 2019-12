La suerte estuvo de su lado. Una pareja en Estados Unidos rescató a tres cachorros recién nacidos que buscaban cobijo al interior del cadáver de una oveja en la cima de una montaña nevada. Debido a su prematuro estado, las crías no tenían oportunidad de sobrevivir al frío extremo de la temporada hasta que la ayuda se cruzó en su camino de forma accidental.

Como si se tratara de un acto de intervención divina, los esposos Kat Perry y Corey Holt paseaban a bordo de sus motos de nieve por las montañas congeladas de Utah cuando se percataron de la presencia de un ejemplar hembra de raza perro de montaña de los Pirineos. Ambos presintieron que algo extraño ocurría e intentaron llamar la atención del can.

Pese a sus denodados esfuerzos, la perrita no estaba interesada en hacerles caso. “Quisimos acercarnos pero no teníamos comida para atraerla. Ella no tenía intención de acudir a nuestros llamados”, escribió Kat en una publicación de Facebook sobre el incidente, en el que adjunto unas imágenes del rescato y se volvió viral casi de inmediato.

Lamentablemente, la pareja se fue del lugar al no tener éxito pero regresaron al día siguiente con algo de comida y la suerte esta vez estuvo de su lado ya que, a casi 8 kilómetros del lugar donde la vieron, hallaron al animal acompañada de tres de sus cachorros de unas 7 semanas de nacidos.

“No voy a dejar a ningún animal en la montaña para que se muera de hambre, especialmente cuando era más que obvio que acababa de tener cachorros”, dijo Kat en declaraciones al noticiero local WZDX News sobre las crías, que temblaban de frío dentro de su refugio improvisado al interior del armazón de huesos de una oveja.

Si Holt y Perry hubieran dado por concluida su búqueda el día anterior, las crías habrían muerto por el imperante clima. “Los cachorros estaban helados, con frío, mojados y cubiertos de un poco de hielo”, agregó la buena samaritana, que junto a su esposo decidieron llevarse a los perritos a casa para garantizar su seguridad y salud inmediatas.

Para lograr su cometido, la pareja solicitó la ayuda del equipo de Búsqueda y Rescate de la Oficina del Comisario del Condado de Weber; sin embargo, la madre de los cachorros se resistió a abandonar la gélida área conocida Monte Cristo y fue dejada con casi 10 kilos de alimento canino hasta que volvieran por ella.

"No teníamos una correa ni soga ni nada por el estilo por lo que decidimos que lo primero era salvar a los cachorros y volver para intentar rescatarla”, agregó Holt. Según los medios locales, los investigadores creen que la mascota era en realidad la guardiana de un rebaño que merodeaba la montaña durante el verano.

Cuando el dueño de las ovejas volvió para llevarlas a casa, la perrita no pudo ser hallada ya que se alejó para alumbrar a su camada, de la que solo sobrevivieron dos machos y una hembra. Kat Perry adoptó a uno de ellos y lo bautizó como ‘Polar’ mientras que el resto fue enviado a una organización de rescate local exclusiva en perros de montaña de los Pirineos. Los cachorros fueron muy afortunados de encontrar refugio y alimento para sobrevivir durante la fría temporada de invierno.

“Vivían dentro del cadáver de una oveja. Encontraron una muerta y la habían comenzado a comer, ya casi no quedaba nada excepto un poco de lana y unos cuantos huesos grandes. Estoy segura que eso fue lo que estuvo comiendo durante todo el otoño”, precisó Perry sobre lo que le tocó vivir a esta madre y sus cachorros.

Lamentablemente, la búsqueda por la madre de los cachorros de perro de montaña de los Pirineos fue abandonada por el equipo de Búsqueda y Rescate de la Oficina del Comisario del Condado de Weber ya que no hay rastros de dónde pudiera estar; sin embargo, los lugareños se comprometieron en buscarla por su cuenta.

