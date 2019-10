El reencuentro más (in)esperado por todos. Después de 75 años, dos primos que se daban por muertos el uno al otro en el Holocausto se volvieron a reunir gracias a los contactos que realizaron sus propias familias a través de las redes sociales. El video del especial momento fue compartido en YouTube y se hizo viral gracias a los miles de usuarios que se conmovieron con la extraordinaria historia.

Los protagonistas del emotivo reencuentro son Morris Sana y Simon Mairowitz, dos hombres que, además de primos, fueron muy amigos durante su etapa de infancia vivida en Rumania. Sin embargo, en la década de 1940, después de que el gobierno rumano se aliara con la Alemania nazi, las familias de ambos se fueron del país por separado y no se volvieron a ver más.

Según cuenta el diario británico The Telegraph, que compartió un video de la esperada reunión en YouTube, ambos hombres creían que el otro había sido asesinado en los campos de concentración nazis, por lo que no tenían ni la mínima esperanza de volverse a ver.

No obstante, y luego de realizar algunos contactos en Facebook, la hija de Sana logró comunicarse con los familiares de Mairowitz y lograron pactar el grandioso encuentro. Don Simon Mairowitz viajó desde el Reino Unido hasta Israel para reencontrarse con su entrañable amigo, que desde hace varios años reside en la ciudad de Tel Aviv.

Leetal Ofer, nieta de Sana, compartió en redes un video en el que se aprecia a su abuelo ingresando a una habitación de hotel y caminando en dirección hacia su primo. Tras verse después de más de siete décadas, los ahora octogenarios se dieron un fraterno abrazo en el que no faltaron las lágrimas ni los buenos recuerdos.

“Me alegro de verte”, le dice, entre lágrimas, el señor Sana a su primo. “Es bueno verte también”, contesta Mairowitz, quien en un gesto de cariño sostiene con sus manos el rostro de su amigo que creía muerto.

“Setenta y cinco años esperando. Es un largo tiempo, pero ahora nos tenemos el uno al otro”, agrega.

Don Sana (87), quien es mayor que su primo por dos años, le dice que todavía lo recuerda como un pequeño niño a pesar del paso del tiempo.

Al momento de compartir el video en las redes sociales, la nieta del señor Sana escribió el siguiente mensaje que ha sido replicado por varios medios de comunicación internacionales:

“Esta es una de las cosas más conmovedoras que he visto en mi vida y me encantaría compartirla con ustedes. Para hacer una larga historia corta, mi abuelo no pudo encontrar a su primo y mejor amigo después del Holocausto y estaba seguro de que había sido asesinado en los campos de concentración. Lo encontré y pudimos organizar que los primos se reencontraran. La guerra desgarró a miles de familias. Por eso, reunirlas en Israel ha sido algo tan mágico”.