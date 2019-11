Muchos usuarios de YouTube quedaron conmovidos al ver un reportaje de Caracol que relata el complicado día a día de Yesid Geliz, un niño de quinto grado de primaria que tiene que cuidar de su madre, la cual padece insuficiencia renal crónica.

Debido a esto, el menor ha adquirido conocimientos avanzados acerca de la atención de personas enfermas. “Primero que todo nos lavamos las manos, desinfectamos la mesa, las pinzas, el tapón, la bolsa; después conectamos el catéter a los tubos de la bolsa y esperamos a que drene abajo, partimos arriba y esperamos a que baje la bolsa”, explicó.

La madre del chico, Deisy Marulanda, denunció que la EPS a la que se encuentra afiliada no se hace cargo de su situación. “Que me pongan una enfermera, porque mi hijo es menor de edad y él no está para eso”, reclamó.

La mujer, quien recibió el diagnóstico hace un año, ha tenido que pedir ayuda económica a sus vecinos. Con ello solventa sus cuidados y visitas al médico.

“Este es un caso lamentable. Yesid debió dejar de lado su niñez para velar a la persona que más ama. Todo por la mala atención de esa EPS”, sostuvo un usuario, refiriéndose a la polémica empresa SaludVida.

TE PUEDE INTERESAR