Ha dedicado la mayor parte de su vida a tatuar obras de arte sobre la piel y hasta le ha tocado ser 'psicólogo’ de sus famosos clientes. Sabe que cada trazo o dibujo lleva una historia detrás y está dispuesto a seguir presente en los lugares más importantes del mundo. Su nombre es Zhimpa Moreno, es peruano, y en sus manos las ideas más extravagantes o difíciles se vuelven realidad con un tatuaje. Esta es su historia llena de esfuerzo y precisión.

Este verano cumple 18 años tatuando y recuerda que cuando empezó, la cultura del tatuaje era muy básica y había muy poca información. Hoy tiene su propio local Zhimpa Tattoos Estudio & Art Gallery y es tatuador en Last Rites Tattoo Theatre, una leyenda mundial en tatuajes en pleno Nueva York, Estados Unidos.

“Salí del colegio en 2001 y en el verano de 2002, por cosas de la vida, un familiar me ayudó a entrar de observador en un estudio de tattoos en Jesús María, ahí conocí los procesos básicos. Luego de eso, me propuse estudiar arte y lo hice después de un año en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tatuaba y estudiaba a la vez, se me fueron abriendo puertas con los diseños que hacía. Al octavo año nos animamos a poner nuestro primer local, que fue en la Molina y al año nos mudamos a Miraflores, de ahí crecimientos progresivamente, empezamos con un artista y ahora somos 6 colegas con los mismos ideales artísticos”, contó a El Comercio.

Su espacio propio dedicado a la creación y desarrollo de propuestas plásticas acaba de celebrar su décimo aniversario al lado de todos sus clientes que lo prefieren por el gran trabajo que realiza para que la pintura se mimetice con el arte corporal.

Zhimpa Moreno acaba de celebrar el décimo aniversario de su estudio de tatuajes en Miraflores. (Foto: Instagram)

Zhimpa Moreno trabaja con jóvenes creadores con variedad de estilos entre: realismo, oriental, precolombino, neotradicional, linework, color, newschool, y más. Además, se involucran en el detalle y acabado de cada tatuaje con la comodidad de consultar con cada artista para obtener el mejor resultado posible para que la idea se vuelva realidad en tu piel.

“Mi prioridad siempre está enfocada en mejorar mi arte. En Zhimpa Tattoos somos artistas creando en tu piel. Abrir el primer estudio y ser reconocido se dio progresivamente acompañado por mi evolución, todo fue de la mano en cada paso de esfuerzo. Hoy en día con los reconocimientos del público, tanto nacional como internacional, veo tangible los frutos. Siento una gran satisfacción. Ahora me encuentro trabajando en uno de los mejores ‘tattoo gallery’ de New York, en el centro de Manhattan, y mi meta en el Perú es posicionar mi local como uno de los mejores estudios de tatuajes del país. En el ámbito internacional, hace poco participamos en el México Tattoo Convention donde obtuvimos logros destacados con mi equipo”, agregó.

Famosos que aprecian su estilo

El artista sabe que “cada cliente es un mundo y tiene una personalidad única” y con muchos de ellos ha logrado forjar una gran amistad. Leslie Shaw, Ezio Oliva, Korina Rivadeneira, Pancho Rodríguez, Guille Castañeda, Morella Petrosi y muchos más han pasado por su estudio para plasmar sus ideas en la piel.

“Si se trata de anécdotas sucede que muchos de los que tatuamos terminamos siendo psicólogos de nuestros clientes. He conocido clientes que me cuentan mucho de su vida, creamos vínculos. Yo prefiero hacer retratos en color o gris, tanto movi portrait como elementos en realismo. También me gustan los diseños con libertad artística”, reveló.

Un claro ejemplo es el cantante Ezio Oliva, quien pidió, siguiendo esta técnica, inmortalizar el rostro de la pequeña Antonia en su brazo.

Zhimpa Moreno ha llevado su arte a distintos países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, California , Florida , New York, México , Europa , Asia y hasta China dejando en alto el nombre del Perú y el suyo propio.

TE PUEDE INTERESAR