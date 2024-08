Una madre que nunca imaginó estar embarazada pensó que sus fuertes dolores de estómago eran causados por un “pollo en mal estado”, hasta que inesperadamente dio a luz a una niña. Zoe Doyle, de Berkshire, Inglaterra, quedó completamente sorprendida al tener a su hija Hayley mientras estaba de campamento en la isla Hayling Island de Hampshire.

Zoe, de 38 años, no había experimentado ningún síntoma de embarazo. Su ciclo menstrual había sido regular y, de hecho, había volado a Turquía tan solo dos meses antes de la llegada de su bebé.

El medio Daily Mail informa que, aunque la mujer había notado un ligero aumento de peso en los meses previos, pensó que esto se debía a su consumo de bocadillos nocturnos, por lo que no le tomó importancia.

Su vida cambió por completo cuando, el mes pasado, decidió irse de vacaciones de camping con su esposo Stuart Doyle y sus dos hijos. Solo unos días después de comenzar el viaje, Zoe se despertó a las 5 de la mañana con un intenso dolor abdominal que pensó eran causados por comida en mal estado.

A medida que los dolores se intensificaron, pensó que podría estar sufriendo un aborto espontáneo, por lo que despertó a su esposo para pedirle ayuda; sin embargo, la situación dio un giro cuando Zoe sintió una fuerte necesidad de pujar.

“Pensé que solo eran dolores de estómago, pero cada vez eran peores. Sabía que algo no iba bien. Había tanta sangre que pensé que estaba sufriendo un aborto espontáneo”, declaró la inglesa en conversación con el medio citado.

“No sabía que estaba haciendo todas las contracciones sola en el baño portátil. Simplemente me levanté y mi esposo me preguntó si estaba bien y le dije ‘Necesito pujar’. Luego me apoyé en cuatro patas y mi esposo vio una cabeza”, recordó.

Foto: Zoe Doyle / Facebook

“Me sentí como la Virgen María”

Stuart asistió al nacimiento de su hija en la misma tienda de campaña, cortó el cordón umbilical y la envolvió con lo que tenían a mano antes de llevar rápidamente a Zoe al hospital.

“Yo lo hice todo sola. Me sentí como la Virgen María dando a luz al aire libre. Fue muy extraño”, agregó la madre.

Así, Zoe dio a luz a una saludable niña, Hayley Doyle, de 8 libras y 14 onzas, quien fue nombrada en honor al lugar donde nació.

La madre afirma que nunca experimentó síntomas clásicos de embarazo. “No hubo náuseas matutinas, ni nada. Realmente fue un embarazo oculto”, aseguró.

Por otra parte, reveló que había estado tomando pastillas anticonceptivas ya que aún no esperaba tener un tercer hijo, por lo que la llegada de la niña causó mucho asombro, pero también alegría.

“Cuando sea mayor, tendrá una historia increíble que contar. Yo nunca creía en las historias crípticas sobre el embarazo que leía hasta que me pasó a mí”, finalizó. “Ella encajó perfectamente, como si todo estuviera destinado a suceder. Creen que la llevé en alto y por eso no sentí que se moviera”.

Qué es un embarazo críptico, fenómeno en el que una mujer lleva un embarazo sin darse cuenta

Un embarazo críptico es un fenómeno bastante inusual donde una mujer lleva un embarazo a término sin darse cuenta. Esto significa que no experimenta los síntomas típicos del embarazo, como náuseas, vómitos o aumento de peso, y por lo tanto, no sabe que está embarazada hasta un estado avanzado de la gestación o incluso hasta el momento del parto.

¿Por qué ocurre? Hay varias teorías, pero aún no se sabe con certeza la causa exacta. Algunos factores que podrían influir incluyen:

Ciclos menstruales irregulares: Si una mujer tiene ciclos menstruales muy irregulares, puede ser difícil detectar la falta de un período.

Peso corporal: Las mujeres con sobrepeso pueden experimentar menos síntomas físicos.

Estrés o negación: El estrés o la negación de un posible embarazo pueden hacer que la mujer no reconozca los signos.

Condiciones médicas: En algunos casos, condiciones médicas subyacentes pueden enmascarar los síntomas del embarazo.

Si sospechas que podrías estar embarazada y no estás segura, lo mejor es realizar una prueba de embarazo. Si el resultado es positivo, es indispensable buscar atención médica para recibir el cuidado prenatal adecuado.