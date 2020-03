Horóscopo de HOY | Signos del zodiaco de hoy día viernes 20 de marzo | Ha pasado un año y a lo largo de este tiempo hemos logrado muchas cosas y aprendido de nuestras experiencias diarias; sin embargo, ¿recuerdas lo que te deparaban las estrellas en el amor y el trabajo hace 365 días? A continuación, te compartimos las predicciones del 20 de marzo de 2019 para que rememores lo que los astros te deparaban en el trabajo y amor.

Aunque suene conocido, siempre extrae una lección de cada experiencia pasada y utilízala para comprender mejor quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a aceptar. Para tomar las riendas de tu vida es necesario que te hagas cargo de tu pasado, presente y futuro. Tú eres dueño de tu propio destino.

Para conocer tu horóscopo de HOY, solo debes ingresar AQUÍ y encontrar lo que dicen de ti las estrellas. Cada día los astros cambian de posición intercambiando luz y oscuridad sobre los diferentes signos zodiacales, así que a veces es necesario revisar lo que dice el horóscopo de hoy para guiar las acciones futuras.

Si por otro lado deseas saber qué decían de ti hace un año las estrellas, solo sigue revisando estos párrafos y recuerda que al final solo tú puedes cambiar tu historia con tus acciones:

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según mi fecha de nacimiento?

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo - 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones para cada signo del zodiaco en 2019

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una tonta confusión afectará el espíritu de cooperación. Divertida pausa en el trabajo.

Amor: la solícita atención de cierta persona reflejará la intención de acercarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: su firmeza será determinante para controlar una situación que otros tratan de esconder.

Amor: su carisma permitirá modificar lo que parece inconmovible en su pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: la falta de comunicación le perjudicará pero iniciará acciones superadoras.

Amor: le confiarán secretos y chismes tomados por verdad, se divertirá junto a su pareja.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: no le convencerá concurrir a cierto compromiso; mejor, no ir, algo no estará bien.

Amor: su imagen será muy elogiada; día propicio para reconciliarse o iniciar un romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: en este momento la relación con su entorno no pasa por buen momento, no sea exigente.

Amor: actúe de modo paciente, si quiere recuperar la fuerte seducción que había al inicio.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: un informe revelará ciertas fallas del plan que propuso pero detallará más virtudes.

Amor: un encuentro fortuito estimulará fantasías que no se animará a proponer.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá hoy de quien menos imagina una estimulante ayuda que está necesitando.

Amor: agradezca a cierta persona porque le ha presentado el amor de su vida.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el camino elegido para trabajar en sociedad resultará conflictivo; revéalo.

Amor: la discreción de alguien recién llegado captará su atención y querrá acercarse.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le llamarán para que se sume a ordenar el caos que han dejado otros.

Amor: demostrará su gran capacidad de organizador y potencial seductor; habrá romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: algo le sorprenderá hoy. Se decidirá de un principio que sostenía ayer.

Amor: una discusión con su pareja le hará perder la calma pero luego se reirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se producirán hechos extraños en su entorno de amigos pero se aclarará la confusión.

Amor: saldrá a la luz una mentira de alguien en quien deposita su confianza.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el día resultará alegre gracias a esa llamada. La dicha estimulará iniciativas bellas.

Amor: sufrirá de ansiedad hasta la salida pero será divertido hacer esperar a alguien.

LOS SIGNOS Y SUS ELEMENTOS

¿Cuál es el signo del zodiaco con la personalidad más fuerte? Esta es una de las preguntas que se hacen las personas que creen en el horóscopo. En diversas notas hemos indicado que el animal de tu zodiaco junto al elemento que te rige suele determinar algunos rasgos de tu personalidad y carácter que te hacen único y pueden describirte como los más fuertes en cuanto a temperamento, y a cómo afronta la vida en determinadas circunstancias.

Pero no te tomes las descripciones de manera literal. El hecho que tu signo sea descrito como un animal con gran fuerza interna no significa que dejarás de tener problemas en la vida, al contrario, existirán muchas pruebas que deberás resolver de la forma correcta para poder avanzar y salir adelante.

Cuando hablamos de fuerza nos referimos sobre el poder moral, espiritual y no al físico. También es importante entender que cada persona es diferente y tratar de etiquetar a todos en una misma categoría sería ilógico. Sin embargo, muchos astrólogos coinciden en la clasificación de la fortaleza de los signos del zodiaco según su elemento.

SIGNOS DE AIRE

Las personas que han nacido bajo el signo de Géminis, Libra y Acuario son del elemento aire y por esta razón sienten las cosas más que otros y se dejan llevar por sus emociones que en muchas ocasiones se vuelve más en un problema que en una virtud.

SIGNOS DE FUEGO

Estos signos del zodiaco son líderes por naturaleza y es difícil que pasen desapercibidos. Las personas que han nacido bajo el signo de Aries, Leo y Sagitario son individualistas y seguras de sí mismas, o al menos esa es la impresión que quieren trasmitirles a los demás que le rodean. Esto es debido a que son signos de fuego y los más representativos del horóscopo.

SIGNOS DE TIERRA

Los signos del zodiaco del elemento tierra valoran la objetividad y los logros materiales. Las personas que han nacido bajo el signo de Tauro, Virgo y Capricornio necesitan generar dinero, desarrollarse en el ámbito laboral o profesional para sentirse realizados.

SIGNOS DE AGUA

Los signos del zodiaco del elemento agua siempre van a fluir, no hay manera de detenerlos. Es así que las personas que han nacido bajo los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis son capaces de adaptarse con facilidad a cualquier circunstancia. También son personas muy emotivas, las más sensuales, imaginativas y las que más apegadas están a su hogar.

COLOR Y NÚMERO DE LA SUERTE PARA LOS SIGNOS DEL ZODIACO 2020

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Color del año: verde / Números de la suerte: 11, 24 y 60.

TAURO (21 de abril – 21 de mayo)

Color del año: naranja/ Números de la suerte: 21, 40 y 33.

GÉMINIS (22 de mayo – 21 de junio)

Color del año: celeste / Números de la suerte: 19, 33 y 67.

CÁNCER (22 de junio – 23 de julio)

Color del año: blanco /Números de la suerte 22, 9 y 45.

LEO (24 de julio – 23 de agosto)

Color del año: azul marino /Números de la suerte: 13, 54 y 09.

VIRGO (24 de agosto – 22 de septiembre)

Color del año: dorado/ Números de la suerte: 13, 33 y 78.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Color del año: rojo/ Números de la suerte: 19, 70 y 21.

ESCORPIO (23 de octubre – 22 de noviembre)

Color del año: violeta / Números de la suerte: 10, 78 y 11.

SAGITARIO (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Color del año: amarillo /Números de la suerte: 29, 69 y 18.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Color del año: rosado/ Números de la suerte: 19, 67 y 13.

ACUARIO (20 de enero – 19 de febrero)

Color del año: vino tinto/ Números de la suerte: 10, 55 y 33.

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Color del año: plateado / Números de la suerte: 29, 87 y 56.

LAS PIEDRAS DE CADA SIGNO DEL ZODIACO

ARIES - Ágata y Jaspe rojo

TAURO - Cuarzo rosa y Amatista

GÉMINIS - Ágata y Ambar

CÁNCER - Cuarzo rosa y Perla

LEO - Topacio y Ojo de tigre

VIRGO - Jaspe y Cuarzo rosa

LIBRA - Aguamaria, Ágata y Jade

ESCORPIO - Coral y Jaspe

SAGITARIO - Aguamarina y Amatista

CAPRICORNIO - Amatista y Aventurina

ACUARIO - Aventurina y Lapislázuli

PISCIS - Cuarzo rosa, Aguamarina y Amatista

PLANETAS EN REGENCIA DE LOS SIGNOS DEL ZODIACO

La tabla de los planetas regentes de los signos es la siguiente.

Signo Aries, Marte: conseguir y activar.

Signo Tauro, Venus: asegurar y gozar.

Signo Géminis, Mercurio: comunicar y enlazar.

Signo Cáncer, Luna: proteger y sentir.

Signo Leo, Sol: expresarse y ser uno mismo.

Signo Virgo, Mercurio: analizar y pensar.

Signo Libra, Venus: relacionarse con otros.

Signo Escorpio, Plutón (Marte antes de descubrirse Plutón en 1930).

Signo Sagitario, Júpiter: expandir y confiar.

Signo Capricornio, Saturno: estructurar.

Signo Acuario, Urano (Saturno antes de descubrirse Urano en 1781).

Signo Piscis, Neptuno (Júpiter antes de descubrirse Neptuno en 1846).

TU MEJOR DÍA DE LA SEMANA SEGÚN TU SIGNO

ARIES: Marte es el planeta con más influencia para los Aries. Por ello, los días martes son el mejor día para los que se rigen bajo este signo.

TAURO: Los viernes te traerán la mejor de las suertes.

GÉMINIS: Si empiezas un nuevo proyecto, inícialo en un miércoles, el mejor día de la semana para ti.

CÁNCER: Los lunes son tu día. La luna está completamente a favor de los cáncer.

LEO: Los domingos son de la suerte. El signo de fuego tiene al mejor aliado: el sol.

VIRGO: Los nacidos con este signo tendrán un gran día para iniciar nuevos proyectos en miércoles.

LIBRA: Venus impulsa a los libra los días viernes.

ESCORPIÓN: Inversiones y nuevas ideas se desarrollarán de mejor manera el día martes.

SAGITARIO: Júpiter ayuda a los de este signo a tener un gran jueves. Se convertirá en tu día favorito.

CAPRICORNIO: Los sábados no solo son los mejores para este signo por ser parte del fin de semana, sino por qué son los días en los que tienen mayor fuerza y energía.

ACUARIO: Al igual que los capricornio, este signo de agua tiene mucha suerte los días sábado.

PISCIS: El jueves es el día más especial de la semana. Los Piscis se sienten más preparados para enfrentar todo tipo de problemas este día.

