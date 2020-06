Mhoni Vidente, la tarotista más famosa de México, ha lanzado las cartas para predecir el destino de los signos del zodiaco para esta semana, que comienza este lunes 22 de junio y que se extenderá hasta el próximo domingo 28 de junio.

La astróloga reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse para esta segunda semana del mes de junio.

A continuación, revisa las predicciones de Mhoni Vidente para esta semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda cual es tu signo del zodiaco para tomar las mejores decisiones.

SIGNO DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES Marzo 21 –Abril 19 TAURO Abril 20 – Mayo 20 GÉMINIS Mayo 21 – Junio 20 CÁNCER Junio 21 – Julio 22 LEO Julio 23 –Agosto 22 VIRGO Agosto 23 – Septiembre 22 LIBRA Septiembre 23 – Octubre 22 ESCORPIO Octubre 23 – Noviembre 21 SAGITARIO Noviembre 22 - Diciembre 21 CAPRICORNIO Diciembre 22 – Enero 19 ACUARIO Enero 20 – Febrero 18 PISCIS Febrero 19 – Marzo 20

HORÓSCOPO DE LA SEMANA, LUNES 22 DE JUNIO AL DOMINGO 28 DE JUNIO

ARIES

Tendrás esta semana buena energía para quitarte todos los miedos que te provocan depresión. Vienen días buenos para tu signo, así que pon tu mentalidad en modo positivo y sigue adelante con tus proyectos. En tu vida espiritual dominará el arcángel Miguel, que se asocia con el Sol, y esto en tu signo implica que viene un periodo de transición a lo positivo y tendrás nuevas oportunidades como un mejor trabajo o estabilidad en tu vida amorosa. Tu día mágico de la semana será el domingo y tu número el 13, trata de usarlo en todo lo que hagas. También enfrentarás algunos problemas con pagos atrasados de impuestos y tarjetas de crédito. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable y hablarán de formar una familia. Tu punto débil es la cabeza y el cuello, deja a un lado el estrés y aplícate en el ejercicio.v

TAURO

Regresarás a tu rutina de trabajo o de estudios, considera que estos días serán un nuevo comienzo en todo, así que llénate de energía positiva y realiza todo de la mejor manera. Tu arcángel Gabriel y la Luna te dominarán esta semana, y tu mejor día es este lunes, así que sigue estas recomendaciones para que abras los caminos del éxito. En lo sentimental tendrás días de discusiones y piensas en separarte un tiempo de tu pareja; tu signo es explosivo y a veces no entiende razones, por lo que caes en discusiones, así que la recomendación es que te calmes ante las presiones y salgas a caminar para que medites. Tu número de la suerte es el 11, trata de usarlo en todo. Una oportunidad de negocio y proyectos te llegará en estos días, no lo dudes, son tiempos de cambios. Tu punto débil es la cintura y la espalda.

GÉMINIS

La suerte estará de tu lado esta semana, eso significa que cualquier proyecto y cambio de trabajo que quieras realizar se te dará sin problema, pero trata de ser discreto con tus planes de vida para que no te llenes de energías negativas. Tu arcángel Camael será tu guía espiritual en estos días y tu planeta será Marte, así que trata de controlar tu temperamento sexual y no caigas en tentaciones con amores prohibidos. Tu mejor día será el martes, podrás hacer cualquier trámite. También tomarás decisiones importantes en cuestión amorosa, recuerda que lo importante es que te sientas bien y ocupes el lugar que desees. Tu número de la suerte es el 07, úsalo en todos tus juegos de azar. Tu punto débil es lo relacionado con la sexualidad, trata de checarte con tu médico para que te quites cualquier problema.

CÁNCER

Inicias un periodo de adaptación a tu nueva vida, ten presente que tu signo sufre con los cambios personales y de trabajo, pero sólo es momentáneo, así que trata de relajarte y sigue adelante con tus éxitos. Tu arcángel Rafael te ayudará a sanar problemas de salud y amorosos que atravieses, sólo invócalo y pídele su ayuda. El planeta que te rige es Mercurio y te guía a ser tolerante y comprensivo. Tu mejor día de la semana será el miércoles y tu número de la suerte es el 05, en que las buenas energías estarán de tu lado. Te llenan de festejos y regalos sorpresa, sólo trata de no juntar amores del pasado en tu cumpleaños para que no tengas problemas sin razón. Cuídate de problemas de intestino y úlceras, recuerda que somos lo que comemos; trata de llevar una buena alimentación y sigue con tu ejercicio.

LEO

Analizarás un cambio de casa o de trabajo, pues a tu signo en estos meses siempre le llega la energía del movimiento y piensa en cambiar lo que le rodea. Tu arcángel es Zaquiel, que significa justicia divina, así que si tienes algún trámite legal pendiente es el momento de resolverlo; sólo invócalo y te ayudará. Tu planeta es Júpiter, el más grande, y junto a tu signo significa que no debes conformarte con lo que vives en este momento, debes tener ideales más grandes que te impulsen a superarte. Tu mejor día será el jueves y tu número de la suerte el 17, usa estas recomendaciones para que la buena suerte prevalezca en tu vida. Ten cuidado con un amor del pasado, te buscará para causarte problemas. Tu punto débil es la garganta, trata de dejar el cigarro y empieza tu rutina de ejercicio para estar saludable.

VIRGO

Tendrás mucho trabajo y presiones de tus superiores esta semana, pero trata de mantener tu estado de ánimo en positivo y no caigas en provocaciones de tus compañeros. Tu arcángel es Anael, significa que la gracia de Dios está en tu vida, así que trata de encomendarte a tu arcángel y tendrás esa dicha en estos días. Tu planeta Venus te indica que es tu momento ideal para tener una pareja estable y que formes una familia; además, Venus te ayudará en las comunicaciones sociales y amorosas en esta semana. Tu mejor día será el viernes y tu número de la suerte es el 05. La fortuna se encuentra de tu lado y lograrás tener éxito. Tu punto débil son los huesos, trata de cuidarte de las caídas y sigue siempre saludable. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje. Haces unos pagos atrasados de deudas.

LIBRA

Tomarás las riendas de tu vida esta semana; es decir, son tiempos de madurar y crecer como persona y tener decisiones de cambios de trabajo y de vida amorosa, pues tendrás a los astros de tu lado. Tu arcángel es Cassiel, que significa conocer a Dios, por lo cual tendrás una guía espiritual muy fuerte en estos días para que logres todo lo que deseas, sólo invócalo y verás que te irá de lo mejor. Tu planeta es Saturno, el de las comunicaciones y relaciones sociales. Tu día mágico de la semana será el sábado y tu número de la suerte el 27, sigue estas recomendaciones para que la buena suerte esté de tu lado. Habrá cambios y ajustes repentinos en tu trabajo, trata de mantenerte atento. Tu punto débil es el estómago, trata de seguir con una dieta saludable y realiza ejercicio para que te veas de lo mejor.

ESCORPIO

Enfrentarás muchas preocupaciones en tu ámbito laboral y presiones personales, pues tu signo atraviesa por un cambio radical en todo lo que te rodea, así que trata de mantenerte en calma y dale solución a todo. Tu arcángel es Uriel, el encargado del trabajo y lo económico; pídele ayuda en estos momentos complicados para que tus problemas se resuelvan sin dificultad. Tu planeta es Neptuno, te dice que te llegará una sorpresa económica en estos días y que la aproveches para empezar un cambio positivo en tu vida. Tu mejor día será el domingo, y tu número de la suerte el 03. Esta semana dejarás atrás todo lo que te hacía daño y volverás a empezar, en particular en cuestión amorosa. Es tu tiempo de crecer. Tu punto débil es lo relacionado con los pies y piernas, disminuye tu consumo de sal y refrescos.

SAGITARIO

Iniciarás esta semana nuevos proyectos de trabajo y tendrás cierre de contratos, tu signo atraviesa por una etapa de abundancia y prosperidad, así que trata de alcanzar todo lo que tienes en mente. Tu arcángel es Sariel, el encargado de llevar el espíritu del hombre a la plenitud, por eso es importante que lo invoques y le pidas ese bienestar que necesitas. Tu planeta es Urano, el que domina los comercios y las traiciones, así que te recomiendo ser muy cauteloso en quién confías para realizar tus planes. En cuestión amorosa te indica que no seas tan intenso si acabas de conocer a tu pareja, dale tiempo. Tu día de la semana será el sábado y tu número mágico el 06. Tu punto débil son los excesos en comida y alcohol. Eres el viajero del Zodíaco, por eso es el tiempo de retomar tus aventuras tras la pandemia.

CAPRICORNIO

Esta semana tendrás buena actitud para realizar lo que tienes en planes para tu futuro, recuerda que a tu signo lo representa una cabra montañesa, y eso indica que siempre buscas la cima y el éxito, aunque te cueste trabajo; te caracterizas por ser persistente e inteligente para llevar a cabo tu trabajo. Tu arcángel es Chamuel, el encargado de la reconciliación y el amor, que en particular te ayudará a cerrar círculos del pasado con personas que fueron algo en tu vida y volverás a comenzar en otra parte. Te llega el momento de tener tu pareja ideal con alguien de signo de Aries, Cáncer o Libra. Tu planeta es Marte, te mantendrá de lo más fuerte en cuestión de mentalidad. Tu mejor día es este lunes y tu número de la suerte el 30, trata de seguir estas recomendaciones para que la suerte esté de tu lado.

ACUARIO

Tomas las riendas de tu vida y defines hacia dónde la quieres dirigir, pues tu signo siempre busca la felicidad; hará cualquier cosa y enfrentará dificultades, pero siempre terminas siendo feliz gracias a que eres perseverante y retador. Tu arcángel Gabriel te dice que es el momento de mandar ese mensaje divino hacia los demás y anunciar que estás en tu mejor momento para crecer en lo personal y amoroso; tendrás toda la ayuda divina para superar las dificultades. El Sol te dominará en estos días, te recomienda que hagas ejercicio al aire libre y que retomes tus rutinas para que liberes el estrés. Tu mejor día será el viernes y tu número de la suerte el 15, sigue estas recomendaciones y verás que la buena suerte será tuya. Un amor que está lejos volverá a ti. Realizan cambios repentinos en tu ambiente laboral.

PISCIS

Sacas lo mejor que tiene tu signo, que es la reconciliación y perseverancia ante todas las dificultades que se te presentan; tu signo es el de mayor fe y fuerza espiritual, así que no lo dudes, estos días serán de crecer en todos los sentidos. Tu arcángel Jophiel, que significa la iluminación y belleza de Dios, te ayudará a salir de cualquier dificultad económica o laboral que enfrentes en este momento, sólo trata de invocarlo y cargar una imagen suya en tu cartera. La Luna estará esta semana en tu signo, eso implica que tendrás sentimientos encontrados y no sabrás si quieres o no a tu pareja, pero recuerda que sólo son emociones, no realidades. Tu mejor día será este lunes y tu número de la suerte el 03. Tu punto débil son los nervios y la presión alta. Tendrás sorpresas con nuevos trabajos y proyectos.

