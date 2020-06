Mhoni Vidente, la tarotista más famosa de México, ha lanzado las cartas para predecir el destino de los signos del zodiaco para esta primera semana del mes de Junio que inicia hoy, lunes 1 y acabará el próximo domingo 7.

La astróloga reveló el número de la suerte, color y días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, explicó que sus cartas le han dado señales de algunas cosas que sucederán en esta primera semana de junio, así que presta mucha atención.

A continuación, lee las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

SIGNOS DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRE 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE, DEL 1 AL 7 DE JUNIO

ARIES

La llegada del sexto mes del año significa para tu signo que dejarás atrás todo lo que te hacía daño con amores y malas amistades, es tiempo de depurar y quedarte con lo bueno. Un amor del signo de Capricornio o Leo te buscará para volver pero eso ya no es para ti; recuerda que el estar en pareja es para ser felices y apoyarse, no para vivir con problemas. Éste será un mes de abundancia para ti, tu signo es de fuego y el verano te ayuda a estar mejor, pero aprende a administrarte. Tendrás un golpe de suerte este mes con los números 04 y 23, y tus mejores días serán 02, 04, 09, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 27, 29 y 30, tendrás todas las buenas energías para hacer los cambios que necesitas. Un amor del signo de Acuario, Géminis o Virgo hablará de compromiso formal contigo. Te ofrecen un empleo en el gobierno.

TAURO

Junio es de transformación radical en tu vida sentimental y por fin decides dejar a ese amor que no era para ti. Conocerás a personas muy importantes en el ámbito profesional. Te haces unos exámenes médicos para un chequeo de rutina. Terminas de pagar tu auto y decides renovarlo. Ten cuidado en tu trabajo, enfrentarás situaciones difíciles por chismes, pero evita meterte donde no te hablan. Tus jefes te hacen una revisión. Ganas un premio en la lotería con los números 02 y 18. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 12, 17, 20, 24, 27, 29 y 30, podrás salir a buscar nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento. Nada dura para siempre es una frase que en este momento te viene como anillo al dedo; es decir, que este mes será de renovación en todos los sentidos en tu vida. Un amigo te pide un consejo amoroso.

GÉMINIS

Tus números mágicos este mes serán 05 y 06. Tendrás un renacimiento total de tu energía, te harán propuestas laborales, sólo analiza bien lo que te ofrecen. Si estás en pareja debes entender que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar, y si ya no te sientes enamorado, conoce a más personas. Te llegará alguien del signo de Aries, Libra o Capricornio que será muy compatible. Cuídate de problemas de nervios o de espalda. Entras a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total, tu signo tiene la cualidad de salir adelante de todos los problemas y encontrar el éxito. Ten cuidado en el trabajo, enfrentarás conflictos y cambios de puestos. Tus mejores días serán 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30, serán de mucha energía positiva para tu vida. Tu color para atraer la fortuna es el azul.

CÁNCER

Entras en una época de metamorfosis porque a finales de mes inicia tu etapa de cumpleaños, eso te ayuda a renovar todas tus energías, sólo recuerda que te dominan los sentimientos y problemas hormonales, así que trata de controlarte para que logres tus metas. Los casados tendrán un embarazo. Liquidas tu tarjeta y empiezas a ahorrar para formar un patrimonio. Resuelves asuntos legales y por fin lograrás quitarte todo lo negativo de tu vida, recuerda que tu signo siempre despierta envidias, por eso a veces no te dejan avanzar. Los solteros estarán muy cotizados por amores nuevos del signo de Escorpión o Piscis y serán muy compatibles. En el trabajo habrá cambios de tus jefes y un nuevo diseño de la empresa. Tus números de la suerte serán 21 y 30 y tus mejores días del mes 02, 04, 09, 11, 14, 19, 20 y 26.

LEO

Te llegará este mes una buena noticia que te hará muy feliz y será referente al trabajo; en los meses de verano es cuando te va mejor y más porque a tu signo lo domina el Sol. No compres artículos innecesarios y empieza a ahorrar. Eres el más sociable del Zodíaco y por eso siempre tienes en mente las reuniones, pero modera las desveladas. En el amor tendrás algunas dudas con tu pareja, no sabrás si seguir o no; debes tomar decisiones y definirás qué necesita tu vida amorosa. Los solteros tendrán intensas aventuras con personas del signo de Aries, Sagitario o Acuario. Ya no discutas con tus compañeros de trabajo, sólo trata de opinar y quédate al margen para que no cargues malas energías. Tus números de la suerte del mes serán 14 y 90, y tus mejores días 02, 04, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24, 29 y 30.

VIRGO

Convierte tus vivencias en aprendizajes de vida y valora más lo que tienes, comprende que todo problema tendrá una solución. En este sexto mes vendrán a ti sorpresas de negocios y un premio en la lotería con tus números mágicos 07 y 16, y también crecerás en cuestiones económicas, así que empieza a ahorrar para tu futuro. Evita los chismes y no caigas en provocaciones de los demás; siempre quédate al margen. En el amor eres muy intenso y comúnmente quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación. Tendrás juntas de trabajo para cambios de estrategia para tener más ventas. Enfrentarás demandas legales, pero todo saldrá de lo mejor. Tus mejores días del mes serán 01, 02, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 29 y 30, vendrán a ti las oportunidades que necesitas para tener éxito.

LIBRA

Te harán propuestas de negocio este mes, estás en la etapa de crecer en lo económico y de empezar una nueva etapa, por eso te recomiendo que sigas tu intuición. Llegan nuevos directivos a tu empresa y realizan cambios de estrategia; tú sigue mostrando un buen desempeño. No dejes de hacer ejercicio, recuerda que a tu signo le da por engordar rápido. Ya no estés de celoso con tu pareja, la base de cualquier relación es la confianza. Eres el más conquistador del Zodíaco y eso hace que este mes de junio el amor reine en tu vida, y más con los signos de Capricornio, Piscis o Géminis. Tus números de la suerte este mes serán 13 y 20. Tus mejores días para realizar cambios importantes serán 01, 03, 07, 09, 11, 17, 20, 21, 26 y 30, sólo recuerda no platicar mucho tus planes; en este mes te proponen matrimonio.

ESCORPIO

Junio será determinante en tu vida, analiza todo lo que te propongan en cuestiones de trabajo; recuerda que no siempre salen las cosas como uno lo desea, pero a tu signo le vienen segundas oportunidades para crecer. A tu signo lo persiguen las traiciones y malas personas, actúa con cautela y superarás cualquier problema. Un amor del signo de Tauro, Cáncer o Acuario te buscará para volver, pero sólo quiere tener sexo contigo. Alguien que quieres mucho tendrá problemas de salud, trata de darle apoyo moral. Mide tu temperamento y no seas rencoroso. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 03 y 27; tus mejores días en junio serán 01, 02, 04, 09, 11, 18, 19, 20, 24, 29 y 30, podrás hacer cambios para estar de lo mejor. Cuídate de problemas de infección en la garganta o estómago.

SAGITARIO

Este mes tomarás nuevos proyectos para tu vida, tu signo es de fuego y en esta época aprovecha las oportunidades para crecer en lo económico, sólo trata de no platicar tus planes y verás cómo se realizan. Tramitas un cambio de escuela o carrera universitaria. Deja de querer entender el amor, sólo siéntelo y elige estar en paz con tu pareja. Trata de no gastar de más y empieza un negocio propio. Eres el más simpático del Zodíaco y siempre estás en una relación amorosa, pero te da por confundir el sexo con el amor, así que trata de definir esa situación. Tramitas un crédito personal para comprar casa. Sigue con el ejercicio, que ya te ves de lo mejor. Te haces exámenes médicos y cuidas más tu salud. Tu número de la suerte será el 07, y tus días con más abundancia 02, 03, 06, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 29 y 30.

CAPRICORNIO

Inicias una renovación personal, este mes será para que madures y veas la vida con responsabilidad. Tu signo es cambiante y busca estar en movimiento, así que analiza bien las oportunidades que te presenta la vida. Tendrás tropiezos financieros y pagas deudas inesperadas; trata de resolverlos de la mejor manera. En el amor intentarás regresar con tu ex pareja para estar en paz con tus sentimientos. Los solteros conocerán a personas muy afines del signo de Géminis, Virgo o Tauro. Te proponen un cambio de trabajo y será gracias a la recomendación de un amigo. En este mes tendrás problemas de salud en cuestión de riñón o intestino. La suerte te llegará con los números 14 y 29. Tus mejores días del mes serán 02, 05, 09, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 29 y 30, los astros estarán a tu favor para hacer cambios importantes.

ACUARIO

Tendrás la suerte de tu lado este mes, aprovecha esta racha de abundancia. En el trabajo enfrentarás presión y problemas, pero trata de mantenerte tranquilo y tener buen desempeño. No prestes dinero porque te roban tu suerte, eres muy buena persona y casi nunca dices que no. Eres muy fuerte, amigo de Acuario, pero a veces necesitas de un buen consejo y ayuda emocional, por eso busca una asesoría profesional. Conocerás a personas muy afines con tu forma de ser y hablarás de formalizar de inmediato. Vas con el doctor para checarte algo hormonal o problemas dentales. Para la abundancia debes llevar siempre algo de oro o de plata en el cuello. Tus números de la suerte este mes serán 05 y 43, y tus mejores días 02, 04, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 24, 29 y 30, podrás realizar cambios muy positivos para tu vida.

PISCIS

Realizarás este mes muchos cambios relacionados con tu vida personal, tratas de arreglar situaciones de tu pasado. Tu signo es de agua y eso hace que te aburras rápido y te desesperes, pero debes dejar esos pensamientos, que donde estás actualmente es un buen empleo y te ayudará a crecer. Un amor del signo de Aries o Géminis te rodeará todo este mes y hablará de formalidad. Realizas pagos de tu casa o departamento. Sigue con la dieta y ejercicio para mantenerte en forma. En el amor tendrás uno de tus mejores meses, estarás muy enamorado y hablarás de estabilidad con tu pareja. Cuídate de infecciones en la garganta o en la piel, evita tomar mucho sol. Tendrás un golpe de suerte en este mes con los números 03 y 22. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 10, 15, 19, 22, 27, 29 y 30, los astros estarán a tu favor.

