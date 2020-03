Mhoni Vidente, la tarotistas más famosa de México, ha lanzó las cartas para dar las predicciones para cada signo del zodiaco para esta semana que inicia este lunes 16 y acabará el próximo domingo 22 de marzo.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse par esta segunda semana de este mes de marzo.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

MI SIGNO DEL ZODIACO SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO

SIGNOS DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 21 de mayo – 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO MHONI VIDENTE DEL 16 AL 22 DE MARZO

ARIES

Semana de encontrarse a si mismo y poner en orden tus ideas para tu futuro estas atravesando por una etapa de cambios radicales así que trata de buscar el orden de tu vida y lograr el éxito que te mereces, en estos días gozaras de entusiasmo y sorpresas económicas que eso te va ayudar a tener mas suerte en todo lo que te propongas , en el amor estarás un poco pensativo por que tu pareja se aleja de ti recuerda que a veces es mejor estar un poco solo en tu vida para reacomodar tus sentimientos, no trates de a pantallar a nadie con tu dinero y soberbia recuerda que eso hace que se te acerquen mucho las envidias tu siempre se igual de sencillo y carismático que eso te hará tener mas aliados en tu relaciones públicas, tu golpe de suerte va ser el día 19 de marzo con los números 03,29 77 y usa mucho el color amarillo que eso te va dar fuerza espiritual.

TAURO

Semana intensa en que vas a tomar decisiones importantes para enderezar tu vida y trazar nuevos horizontes así que no dudes en tomar las riendas de tu vida para así lograr lo que tanto deseas el triunfo en todo lo que vayas a realizar, también es el momento ideal de sacar de tu vida personas y amores que son tóxicos para ti y aunque de duela hacerlo no dudes en terminar con ese tipo de personas y comenzar un nuevo núcleo de amistades, recomendación en estos días trata de llevar tus problemas y tu vida mas equilibradas para así asegurar el éxito en tus metas, un nuevo amor aparece en estos días que será del signo de virgo, escorpión o capricornio que va ser muy compatible contigo así que no dudes y déjate querer, te viene un golpe de suerte en el día 18 de marzo con los números 03,29, 65 y trata de usar mas el color rojo para acrecentar mas tu suerte.

GÉMINIS

En esta semana tu energía va atravesar por un momento muy especial de éxito y triunfos en todo lo que te propongas recuerda que tu signo en conjunción con el astro Sol hace que tengas ese dicho que todo lo que toques se convierte en oro así que no dudes de tu capacidad de hacer mejor tu trabajo y empezar ese negocio que tiene en mente , días de muchos eventos sociales y estar conociendo personas muy importantes para tu ámbito laboral , tu punto débil en estos días va ser los pulmones y estomago así que trata de cuidar tu salud, no resistas ya es el momento de tener una pareja y enamorarse recuerda que tu signo es el gemelo del zodiaco y eso te hace siempre estar en pareja en tu vida y los signos mas compatibles van ser Leo, Libra y Acuario que sin duda llegara el amor para quedarse, te viene un golpe de suerte el día 17 de marzo con los números 02,19,88 y trata de usar mas el color blanco y claros que eso va hacer que tengas mas suerte en tu vida.

CÁNCER

Semana de trabajar mas en tu interior es decir acrecentar mas tu fuerza mental y espiritual para que no tengas ese tipo de depresiones que hacen que te detengas en tu meta de vida así que tu recomendación hacer un ejercicio mental y sacar todo lo que no te ayude estar en paz y alejar de tu vida esas personas que solo buscan incomodarte y hacerte enojar, van ser unos días de oportunidades , cambios y expansión en todo tu ámbito laboral así trata de poner en modo positivo tu pensamiento para así puedas lograr todo lo que necesitas para triunfar , el día 18 de marzo vas a tener un golpe de suerte con los números 04,38,41 y trata de usar mas el color azul para tener mas suerte , tu punto débil va ser la garganta y resfriado así trata de poner mas atención a tu salud, recuerda que tu signo de cáncer siempre busca la pareja ideal tu trata de conocer y no tomar decisiones sin antes saber si esa persona ideal para tu relación sentimental es decir no precipitarse.

LEO

Semana de estar con tu energía creadora y poniendo en marcha tus ideas para lograr tus objetivos en tu vida recuerda que tu signo es el mas fuerte del zodiaco y con la energía solar hace que tu mentalidad esta 100 por ciento trabajando pero también debes de tener en cuenta que tus pensamiento tu mismo los puedes convertir en negativos por eso trata de poner toda esa energía que te va llegar en modo positivo, realzáis unas compras para tu cambio de imagen, van ser unos días de estar de tener tus propósitos de vida muy claros y aferrarte a ellos para así llevarlos acabo y trata de no sabotearte tu mismo y así lleras al triunfo, en el amor sigue con tu pareja y ya pienses en formalidad recuerda que tu signo siempre es el más infiel del zodiaco por tu condición de tu elemento fuego por eso trata de ya tener una sola pareja y así ya tener la felicidad deseada, te viene un golpe de suerte el día 19 de marzo con los números 09,21,34 y trata de usar mas el color naranja que eso te va ayudar acrecentar mas tu energía monetaria.

VIRGO

Semana de revisar todo lo que haz hecho en tu pasado y empezar a reorganizar todo para que en estos días tengas muy claros tus objetivos y así alcanzar tus metas recuerda que tu signo es uno de los mas aplicados en todo lo que realiza pero a veces tu mismo te confías de mas y no los llevas acabo así no dudes en hacer eso que tienen en mente y veraz que logras todo lo que deseas en tu vida, días de concentrarse ese trabajo que deseas y tienen en mente y trata de hacer un negocio que se te va dar de la mejor manera, en el amor seguirás enamorado de esa persona tan especial recuerda que debes no dar todo en tu relación siempre es mejor dar lo que recibas y veraz que esa amor va estar siempre contigo, tendrás un golpe de suerte el día 20 de marzo con los números 01,78,65 y trata de usar mas el color morado que eso hace que tu suerte se multiplique.

LIBRA

Semana de cuidar tu presenta y proyectar tu futuro es decir saber para donde vas y que necesitas para lograr tus objetivos en tu vida y estos días te va llegar la oportunidad de desempeñarte mas en tu relación laboral pero eso si trata de no hablar de mas en tus juntas con tus jefes para que no caigas en la arrogancia, son días de evolucionar en todos los sentidos y mas en cuestión de pareja y amistades empieza hacer una lista de las personas tóxicas y trata de sacarla de tu contorno recuerda que a veces no puedas avanzar porque las energías negativas que están a tu alrededor no te dejan , en el amor no tengas prisa recuerda que siempre va llegar esa persona indica para hacer feliz y tus signos mas compatibles son géminis, cáncer y acuario así que no dudes y enamorarte , te viene un golpe de suerte el día 19 de marzo con los números 07,34,88 y trata de usar mas el color verde que eso va hacer que tengas mas suerte.

ESCORPIO

Semana llena de cambios internos como externos es decir que tu signo atraviesa por una etapa de renacimiento así debes de empezar a sacar todo lo que no utilices en tu vida diaria y darte ese impulso para lograr tus objetivos de crecimiento personal y laboral ,recuerda que tu signo como su elemento es agua eso te hace ser muy dramático y exagerado en tus problemas así que trata de resolverlos de la mejor manera e inmediatamente para que puedas avanzar en tu vida, te viene un golpe de suerte el día 19 de marzo con los números 06, 32 ,69 y trata de usar mas el color rojo fuerte para estimular mas suerte, en el amor procura evitar los celos y los pensamientos negativos en tu pareja recuerda que si ya no sientes ese confianza es mejor platicarlo y alejarse un tiempo para que tu mismo no te enfermes , para los escorpión que están solteros les va venir alguien del signo de piscis, Cáncer o leo que va ser muy compatible contigo, te invitan a salir de viaje haz lo que te va ir de lo mejor.

SAGITARIO

Semana de retomar tu estabilidad emocional y no dejar que nadie y nada externo interrumpa tus proyectos de vida , recuerda que el signo de sagitario su elemento es el fuego y eso te hace a veces cargar con situaciones y emociones que no son tuyas aprende a dejar todo lo que no es para ti y veraz que lograras todo lo que propones, días de triunfos en cuestión de proyectos laboral y escolar así que trata de poner toda la atención debida para que puedas realizar con éxito, en el amor va ser unos días de relaciones intensas y fugaces así que no te limites tu mismo en conocer personas afines a ti que tus signos mas compatibles van ser Aries, Leo y Libra , te viene un golpe de suerte el día 19 de marzo con los números 04,38,50 y trata de usar mas el color amarillo que eso va estimular mas tu suerte, trata de no cargar con deudas económicas así trata de liquidarlas y empezar una mejor administración de tus ingresos, te invitan a salir de viaje con tu familia , haces unos cambios en tu casa para sentirte mas cómodo, te regalan una mascota , ya no peles con tus amigos a veces no siempre tenemos la razón así trata siempre de dialogar tus ideas.

CAPRICORNIO

Semana de crear el ambiente necesario para tus proyectos laboral y escolar se puedan realizar sin ningún tropiezo pero para eso tendrás que empeñarte a darle solución a todo los problemas que tienen en este momento y empezar a ser mas organizado con tu tiempo y así poder lograr tus objetivos, recuerda que tu signo su elemento es la tierra eso te hace ser mas realista y de temperamento muy fuerte que a veces te ocasiona que las personas que realmente te quieren se alejan de tu vida así no dudes en cambiar y se un poco mas tranquilo en tu carácter, te viene un cambio laboral que te va ofrecer un antiguo jefe acéptalo te va ir muy bien, cuídate de problemas de garganta y pulmones trata de ir con tu medico , un amor del signo de Aries , géminis o virgo te va hablar de amor verdadero y tendrás ya una pareja estable, te llega un golpe de suerte el día 16 de marzo con los números 09,34,88 y trata de usar mas el color blanco o claros para estimular mas tu suerte.

ACUARIO

Semana de disfrutar una elevación considerable de tu agudeza mental es decir que tus pensamientos positivos vas estar a tu mente con mayor fuerza para ayudarte a resolver eso problemas personales y laboral que te afectaban en los últimos días , recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace ser muy volátil en tus sentimientos y siempre busca la perfección en tu pareja sentimental pero eso necesitas cambiar esa actitud y empezar a buscar esa persona que siempre va estar en tus mejores y peores momentos, te llega una sorpresa económica el día 19 de marzo con los números 14,19,23 y trata de usar mas el color azul fuerte para estimular la suerte en tu vida, ten cuidado con tu salud que tendrás un tropiezo recuerda que lo mas importante es vivir sano, te piden prestado trata de no hacerlo para que no te roben tu suerte.

PISCIS

Semana de grandes cambios positivos los astros van a estar a tu favor por eso necesitas aprovechar esta corriente de energía que va hacer que se deben todo lo que tienen en el pensamiento, recuerda que necesitáis marcar claramente lo que deseas para tu futuro y no estar en cuestión de indecisiones de tu proyectos de vida, mide tus palabras en estos días porque te pueden causar algunos problemas con tus seres queridos, te viene unas sorpresas y regalos que no esperabas y pienses en festejar con tu amigos, te viene un golpe de suerte el día 18 de marzo con los números 09,17,23 y trata de usar los colores azul claro, verde seco y el rojo que eso va hacer que estimules mas tu suerte, ya no pienses tan negativo de tu pareja sentimental deja a un lado los celos y trata de llevar una relación mas saludable , para los piscis que están solteros les va venir un amor del signo de Cáncer , escorpión o Aries que va ser muy compatible contigo, recomendación trata de tener controlados tus gastos y aprender a ser mas ahorrativo.

¿QUÉ DIJO MHONI VIDENTE SOBRE EL CORONAVIRUS?

Al hablar de temas de economía, la adivina señaló que se viene una una crisis financiera provocada por los países árabes así como una guerra en Asia.

“El petróleo casi regalado; el dólar y las monedas del mundo: quebrándose”, advirtió.

Mhoni señaló que la crisis de coronavirus que se vive en Italia fue provocada pues buscan atacar el Vaticano y a toda la iglesia católica.

“Quieren quitar al papá y cambiar completamente la orden de la religión”.

Además, Vidente resaltó que este virus provocará la muerte de cinco o seis millones de personas en China, lugar donde se originó. Asimismo, adelantó que pronto se encontrará la cura.

“Visualizó una cura. Ya la tienen, pero no la quieren sacar. Proviene de Francia e Israel”, añadió.

LAS PIEDRAS DE CADA SIGNO DEL ZODIACO

ARIES - Ágata y Jaspe rojo

TAURO - Cuarzo rosa y Amatista

GÉMINIS - Ágata y Ambar

CÁNCER - Cuarzo rosa y Perla

LEO - Topacio y Ojo de tigre

VIRGO - Jaspe y Cuarzo rosa

LIBRA - Aguamaria, Ágata y Jade

ESCORPIO - Coral y Jaspe

SAGITARIO - Aguamarina y Amatista

CAPRICORNIO - Amatista y Aventurina

ACUARIO - Aventurina y Lapislázuli

PISCIS - Cuarzo rosa, Aguamarina y Amatista

TU MEJOR DÍA DE LA SEMANA SEGÚN TU SIGNO

ARIES: Marte es el planeta con más influencia para los Aries. Por ello, los días martes son el mejor día para los que se rigen bajo este signo.

TAURO: Los viernes te traerán la mejor de las suertes.

GÉMINIS: Si empiezas un nuevo proyecto, inícialo en un miércoles, el mejor día de la semana para ti.

CÁNCER: Los lunes son tu día. La luna está completamente a favor de los cáncer.

LEO: Los domingos son de la suerte. El signo de fuego tiene al mejor aliado: el sol.

VIRGO: Los nacidos con este signo tendrán un gran día para iniciar nuevos proyectos en miércoles.

LIBRA: Venus impulsa a los libra los días viernes.

ESCORPIÓN: Inversiones y nuevas ideas se desarrollarán de mejor manera el día martes.

SAGITARIO: Júpiter ayuda a los de este signo a tener un gran jueves. Se convertirá en tu día favorito.

CAPRICORNIO: Los sábados no solo son los mejores para este signo por ser parte del fin de semana, sino por qué son los días en los que tienen mayor fuerza y energía.

ACUARIO: Al igual que los capricornio, este signo de agua tiene mucha suerte los días sábado.

PISCIS: El jueves es el día más especial de la semana. Los Piscis se sienten más preparados para enfrentar todo tipo de problemas este día.

