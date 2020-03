Mhoni Vidente horóscopo de la semana: predicciones para los signos del zodiaco para hoy y el resto de la semana

Como todas las semanas, Mhoni Vidente, la tarotistas más famosa de México, ha lanzó las cartas para dar las predicciones para cada signo del zodiaco para esta semana que inicia hoy el lunes 23 y acabará el próximo domingo 29 de marzo.

La especialista reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse par esta segunda semana de este mes de marzo.

Lee aquí las predicciones de Mhoni Vidente para la semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

ARIES

En el tarot te salió El Loco y significa que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo, con ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva; también te recuerda la grandeza que tienes como ser humano y no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún chisme, y menos laboral. Serán días de transformación personal hacia lo positivo. En el amor extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan se unen más, así que no estés triste. En cuestiones de salud no dejes para otro momento lo más importante, programa un chequeo médico para evitar problemas, en especial cardíaco. Tus números mágicos serán 03 y 29. Debes ser prudente con tus logros para que no despiertes envidias.

TAURO

Te tocó la carta de El Mundo, así que debes considerar que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta del tarot también refleja que debes seguir con tus estudios o tomar un diplomado en idiomas o medicina alternativa para crecer más en lo laboral. En cuestiones de familia recuerda que eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, solamente procura no pensarlo demasiado para que no se te haga muy complicada tu misión. Ya no seas terco, si esa situación de negocio o laboral no se da, sigue adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 01 y 68. Son tiempos de movimientos, es decir, de buscar nuevos rumbos en estudios y trabajo, o cambiarte de país.

GÉMINIS

El Sol te indica que debes tener cuidado con las decisiones que tomes en estos días y te recomienda pensar dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal y laboral. Ten cuidado con problemas de salud: si eres mujer con la matriz y si eres hombre con la próstata o una infección de transmisión sexual. Tramitas un crédito para comprar casa o coche. Esa carta del tarot te alerta sobre posibles traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no meterte en problemas ajenos. Realizas pagos de colegiaturas. Te llega una demanda que arreglarás de la mejor manera. Tus números de la suerte son 07 y 45. Esta semana la carta de El Sol te indica que recibirás una nueva propuesta de trabajo o el cierre de un contrato, sólo trata de asesorarte bien en lo que firmes.

CÁNCER

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El juicio y significa que tendrás dificultades en cuestiones de trabajo o escuela, por eso te recomienda mantener la calma y ser prudente con lo que comentes sobre los demás; ten en cuenta que tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. Tenderás a crecer en lo económico y podrás comprar un coche o casa con algún crédito. Considera que lo importante de tu signo es asegurar su patrimonio y ya piensas en formar una familia. Te llega un dinero extra por lotería con los números 05 y 43, agrégale tu fecha de nacimiento para personalizar la suerte. Cambia tu celular por uno más reciente para que puedas seguir comunicado todo el tiempo. El Juicio te dice que es el tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente, sobre todo, en lo legal.

LEO

Estás en el momento ideal de cambiar de trabajo y empezar ese proyecto que traes en mente. La carta de La Estrella significa que atraviesas por una etapa de abundancia en tu vida y de crecimiento laboral. Te llega un dinero extra por la lotería con los números 13 y 89, trata de jugarlos el miércoles para que tu suerte se multiplique. Ya no seas tan ostentoso, trata de llevar tu vida de lo más sencillo, que eso te vuelve grande como persona. Cuidado con tu mascota porque podría enfermar. Evita discutir en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no indica que siempre tengas la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten. Es tiempo de no sabotearte con lo que puedas lograr. La carta te dice que tu futuro estará asegurado en cuestión económica, sólo cuida tu administración.

VIRGO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Luna, la cual advierte que deberás resolver cualquier asunto legal que tengas pendiente o un asunto familiar. Considera que estás en tu mejor época porque llegan los meses de primavera. Tu energía positiva crecerá, por eso te recomiendo que el 27 de marzo prendas una veladora de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, verás que se cumplirá. Procura más a tu familia o a tu pareja para no descuidar los lazos amorosos. Tus números de la suerte son 12 y 78. La carta indica que alguien de Aries o Capricornio te ayudará en cuestión de trabajo o negocio propio y que no dudes en decir sí a la abundancia. Es momento de dejar atrás a todas esas personas que sólo buscaban un interés en tu vida y no eran sinceras contigo.

LIBRA

Es tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño, como los vicios y el alcohol, tal como te indica la carta de El Diablo. El tarot dice que lo peor de ti ya quedó atrás y que es el momento de la transformación positiva, por eso también te recomienda elevar más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián. Tendrás que pensar con quién te quedarás, sobre todo, por esos dos amores con quienes sales, recuerda que debes elegir a quien te hace sonreír porque eso te hará feliz siempre. Tus números de la suerte son 08 y 15. La carta de El Diablo te dice que atraerás toda la buena fortuna en los juegos de azar y también te indica que es el momento de arriesgarte con un negocio propio, y para ello será una buena opción invitar a un familiar porque les irá muy bien.

ESCORPIO

La carta de La Fuerza advierte que te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones. Recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Te piden un dinero prestado, pero no aceptes porque sólo te quieren robar la suerte. Cuidado con dolores de cabeza y cuello, procura ir con tu médico. Sigue con la dieta, que te irá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el miércoles y será con los números 13 y 27. Trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Considera que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor; si esa persona ya no quiere regresar, es mejor quererse uno mismo. El tarot te dice que es tiempo de invertir para ganar, así que no lo dudes y hazlo.

SAGITARIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Colgado, que significa paciencia y perseverancia; también te dice que podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida y que la fuerza espiritual estará de tu lado y debes aprovecharla. Inicia una semana de muchos cambios en tu entorno laboral, así que trata de prepararte por lo que pueda ocurrir. Recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso te genera envidias alrededor, por eso necesitas protegerte siempre y desconfiar un poco. Ponte mucho perfume a la hora de arreglarte. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. La carta te indica que es tiempo para ti y que no desaproveches lo que puedas realizar en cuestión de trabajo y negocio, así que debes aplicarte más en tu vida profesional. Tus números mágicos serán 14 y 39.

CAPRICORNIO

La carta de El Emperador denota que debes aprovechar esa corriente de buena suerte. Enfrentarás los problemas que se te presenten, recuerda que en esta vida hay altas y bajas, pero lo más importante es sobrellevar las dificultades. Es momento de cambiar de actitud y dejar a un lado tu temperamento, es mejor dialogar que pelear; son tiempos de madurar. Un amor sincero se aleja de tu vida, trata de reconquistarlo. Cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual; recuerda que tu punto débil son los males urinarios. Sigue con el ejercicio, te ayuda a estar mejor en todo. A los solteros les vendrá un amor de Aries o Virgo que será muy compatible. Recuerda que a tu signo lo domina mucho el sexo, por eso es una parte importante de tu vida en pareja. Tendrás un golpe de suerte por lotería con los números 08 y 56.

ACUARIO

Tu lado místico estará muy elevado y podrás sentir qué viene para tu futuro y qué te conviene más. La carta El Mago te recuerda que tu signo es un líder y más por su carisma, por eso debes aprovechar esa virtud para ser grande en la vida. Ahorra para tu futuro. Te llega un reconocimiento laboral que te pondrá feliz. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás que se te abrirán todas las puertas. Tendrás un dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Sigue con la dieta, considera que tu punto débil es el estómago. Tendrás un golpe de suerte el martes en la lotería con los números 04, 38 y 90. Piensas en hacer un libro o tu tesis. A los solteros les llega un amor de Aries o Cáncer que será muy compatible. Estudia leyes o ingeniería, eso te ayudará mucho en tu futuro.

PISCIS

En el tarot te salió la carta de El Sumo Sacerdote y significa que es tiempo de retarte a ti mismo en cuestiones de trabajo. Debes elevar más tu espíritu para que tu energía positiva crezca. Un buen negocio o trabajo vendrá a tu vida próximamente. Decides iniciar tu maestría o sacas tu título. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar. Tus números de la suerte son 07 y 34. Tu mejor día será el martes porque tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con proyectos de negocios. Ese 24 de marzo trata de vestirte con colores claros para que se multiplique tu energía. Te operan y todo saldrá muy bien. Recuerda siempre ayudar a tus padres y trata de darles todo el apoyo que necesiten. No descuides tu negocio, insiste hasta que logres lo que tanto deseas.

