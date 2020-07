Mhoni Vidente, la tarotista más famosa de México, ha lanzado las cartas para predecir el destino de los signos del zodiaco para esta semana, que comienza este lunes 13 de julio y que se extenderá hasta el próximo domingo 19 de julio.

La astróloga reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse para esta segunda semana del mes de junio.

A continuación, revisa las predicciones de Mhoni Vidente para esta semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda cual es tu signo del zodiaco para tomar las mejores decisiones.

HORÓSCOPO DE LA SEMANA, LUNES 13 DE JULIO HASTA EL DOMINGO 19 DE JULIO

ARIES

Tendrás buena suerte esta semana, tu signo es el líder del Zodíaco y lo rige el número 13, por lo que resolverás sin problema tus retos laborales, pero debes ser discreto en tus asuntos para evitar envidias y problemas sin razón. Te buscan para un proyecto nuevo, pero debes aclarar cuánto deseas ganar y plantea tus expectativas. Aprende a decir que no en el amor, si ya no sientes nada por esa persona, trata de darte un tiempo y conoce a personas más compatibles con tu signo. Un amor del signo de Capricornio o Acuario hablará de amor formal contigo. Te haces unos cambios estéticos que te irán de maravilla. Este 13 de julio enciende una veladora blanca e invoca a tu ángel de la guarda para estar mejor en todos los sentidos. Tu golpe de suerte será con los números 01 y 13, y trata de usar el color amarillo.

TAURO

Te sentirás nervioso y alterado esta semana, pero ten en cuenta que tu signo tiene la fortaleza para eliminar lo negativo, sólo necesitas concentrarte y te llegará la anhelada paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra para pagar tu tarjeta de crédito. Tu mejor día será el 13 de julio, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en el trabajo, te ofrecen un contrato que te dará satisfacciones, pero debes ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa; ese día enciende una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo. Ya no discutas con tu pareja, sí te quiere pero necesitan darse espacio siempre para que no se sientan presionados. Ten cuidado con problemas de riñón. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07 y 65.

GÉMINIS

Gozarás de mucha suerte con trabajos nuevos y cierre de contratos esta semana, pues el elemento de tu signo es el aire y te atraerá buenas oportunidades económicas, pero debes tener cuidado ante las envidias. Recibes un dinero extra por lotería con los números 01 y 89, y trata de usar el color azul fuerte para que la abundancia reine en tu vida. En cuestiones de amor tendrás una fuerte discusión estos días por culpa de un chisme, así que trata de remediar todo antes de que se salga de control. Los que están solteros ya no busquen a esa persona especial en el amor, pues llegará pronto, pero debes evitar serle infiel. Este 13 de julio te recomiendo que salgas a caminar con los primeros rayos del Sol y hagas algún tipo de meditación; ese día dará inicio una racha de prosperidad y abundancia para tu signo.

CÁNCER

Ajustas tus ingresos y pagas tus deudas esta semana; tu signo es el más despilfarrador del Zodíaco, por eso te recomiendo que mejores tu administración. Te busca un amor del pasado para volver, pues sueles dejar huella en las personas, pero trata de hablar claro con tu ex pareja y dile que eso ya pasó. Vas con el médico por el agotamiento mental y físico que has tenido últimamente. Este 13 de julio el Sol estará de tu lado y a tu signo le generará un nuevo ciclo de prosperidad, por eso te recomiendo que prendas una vela de color amarillo y te pongas mucho perfume para que crezca esa suerte en tu vida. A los solteros les llegará un amor del signo de Aries, Escorpión o Capricornio que será muy compatible. Tus números de la suerte son 03 y 29. No te confíes tanto de tus amigos, uno de ellos te traicionará.

LEO

Estarás ocupado con muchas tareas pendientes de tu trabajo y personales esta semana, por lo que debes ordenar bien tus pensamientos y concentrarte para sacar todo adelante. Te sentirás muy feliz con tu pareja y pensarán en comprometerse; tu signo siempre busca la estabilidad emocional y en este mes se te dará sin problema. Te buscan para un trabajo nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, sólo recuerda respetar las jerarquías. Cuídate de problemas de espalada y huesos, si haces ejercicio trata de estar sano en todos los sentidos. Este 13 de julio estará lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo que enciendas una veladora verde y le pidas a tu ángel de la guarda su protección. Tus números de la suerte son 04 y 38, y trata de usar los colores blanco y azul para atraer la fortuna.

VIRGO

Sacarás trabajo atrasado esta semana y estarás en juntas para ordenar los cambios de este mes. Cuídate de problemas en el intestino. Tu signo siempre busca controlar todo, y cuando no puedes hacerlo te frustras, por eso debes estar tranquilo. Este 13 de julio iniciará un nuevo ciclo para tu signo, te recomiendo que prendas una veladora de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas; también te puedes cortar el cabello ese día para renovar tus energías. Cuídate de los chismes y no comentes nada personal. Te llega una sorpresa por medio de los juegos de azar con los números 07 y 65; trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. En el amor, si esa persona no te valora o no quiere nada contigo, no le ruegues; llegará alguien de Aries, Cáncer o Capricornio que hablará de amor verdadero.

LIBRA

Tendrás muy buenas noticias esta semana, sobre todo en lo laboral o decides cambiarte a un mejor ambiente de trabajo; tu signo siempre busca la excelencia en todo y tendrás tu recompensa, así que no dejes de luchar. Ten cuidado con las personas cercanas porque no todos te quieren ver feliz, así que aprende a ser más selectivo y busca a personas más afines con tu forma de ser. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones, trata de ir con tu médico porque será tu punto débil. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 78, y tu color para atraer la abundancia será el azul fuerte. Este 13 de julio te recomiendo que enciendas una veladora de color rojo e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesitas y te lo concederá.

ESCORPIÓN

Tomarás decisiones laborales importantes esta semana, tu signo es muy fuerte y aguantador, pero es el momento de definir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Los que están en pareja deben tener cuidado con infidelidades o separación, recuerda que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca te retractas de lo que haces. Recibes un dinero extra en la lotería con los números 01 y 29; trata de jugarlos el 17 de julio, ese día las energías positivas te rodearán con fuerza. Ten cuidado con problemas de intestino, acumulas muchos corajes así que trata de liberarlos para estar mejor. Te busca un amor del pasado para volver, trata de darte una oportunidad para ser feliz. Te invitan al cumpleaños de un compañero. Tu lado positivo es la disciplina, aprovéchala para salir adelante.

SAGITARIO

Acudirás esta semana a juntas de trabajo para cambios de puesto y elaboras un nuevo proyecto, pero ten cuidado con el mal de ojo, recuerda que el elemento de tu signo es el fuego, por eso destacas pero también atraes las envidias. Te irá muy bien, tu signo está en su mejor momento porque los astros están de tu lado, así que no desaproveches las oportunidades de crecimiento. Controla tu temperamento, recuerda que tu signo es muy sarcástico y eso te genera problemas con las personas, así que tranquilízate antes de decir alguna palabra. Te busca un amor del signo de Aries o Libra para estar en una relación estable. No te dejes manipular por personas que sólo quieren un beneficio económico de ti. Tendrás un golpe de suerte el 13 de julio con los números 04 y 33. Los colores rojo y amarillo te darán abundancia.

CAPRICORNIO

Enfrentarás presiones laborales y personales esta semana, pues atraviesas por energías revueltas, así que evita tomar decisiones importantes y no te cambies de trabajo por ahora. Te recomiendo que el 13 de julio enciendas una veladora de color rojo y le pidas a tu ángel guardián que te proteja. Recibes un dinero extra por la venta de un bien, pero trata de ahorrar para tu futuro. Conoces a un amor del signo de Virgo o Aries que quiere algo formal. Te busca un amor del pasado para volver, pero recuerda que es mejor seguir adelante. Tramitas un crédito bancario para la compra de un departamento. Ten cuidado con problemas de riñón y infección de las vías urinarias. Tus números mágicos serán 13 y 20. Controla tu carácter tan difícil e impulsivo que sólo te causa problemas con personas que te quieren.

ACUARIO

Ésta será una semana de buena suerte para tu signo, lo que deseas te llegará, como una atractiva propuesta laboral o si tienes negocio propio verás que empieza a crecer en todos los sentidos; en sí las energías del dinero estarán a tu favor en estos días, pero debes ser discreto con todo lo que realices para que no te llenes de envidias. Seguirás un tiempo solo, tu signo es muy exigente para tener pareja, así que no tengas prisa que el amor siempre llegará. A los que están casados les vendrá un embarazo. Te invitan a dar una conferencia. Recibes una llamada de atención en tu trabajo por usar mucho el celular, así que trata de concentrarte en tu trabajo. Tienes un golpe de suerte el 15 de julio con los números 05 y 44; realiza todos los trámites que tienes pendientes en ese día y se resolverán de inmediato.

PISCIS

Tomarás decisiones laborales importantes, pero no te dejes llevar por tus impulsos y busca lo mejor para ti. Tu signo atravesará por una etapa de crecimiento económico y es momento de buscar un asenso o poner un negocio propio. Consulta a tu médico sobre tus problemas de ansiedad para que puedas estar al cien. Te busca un amor del signo de Capricornio o Cáncer para volver, pero trata de exponer tus dudas sobre la relación amorosa y lleguen a un entendimiento de pareja. Tienes un golpe de suerte el 13 de julio en la lotería con los números 02 y 19. Analizas realizar un viaje en agosto. Revisa tus cuentas bancarias para hacer pagos. Te invitan a un evento importante que te ayudará a crecer en lo profesional. Si piensas invertir en una casa o departamento, éste es el momento ideal para formar tu patrimonio.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo gratis del AMOR, según tu signo: semana del 13 al 19 de julio | VIDEO