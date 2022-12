¿Qué pasa si sueñas que estás sentado y frente a ti hay una o varias hojas de un examen muy importante para el cual no te has preparado en lo absoluto? De seguro, la ansiedad y la angustia se apoderan de todo tu ser, ya que eres consciente de que por más que lo intentes, no aprobarás.

Es en ese momento que la decepción también te invade, pues al ser consciente de que ibas a rendir una evaluación, no fuiste capaz de separar un tiempo para estudiar.

Si eres de las personas que tuvo este sueño, que prácticamente se convirtió en una verdadera pesadilla, presta atención mucha atención con la interpretación que se le ha dado.

Si no estás preparado para rendir un examen, el miedo se apodera de ti (Foto: Freepik)

SIGNIFICADO DE SOÑAR QUE DEBO RENDIR UN EXAMEN QUE NO ESTUDIÉ

En tu sueño eres consciente de que, al no haberte preparado para rendir esa evaluación importante, los resultados serán negativos. Pero ¿qué significa realmente? Ian Wallace, autor del libro “El top 100 de los sueños”, dio la interpretación.

Si sueñas que vas a dar un examen, pero no te preparaste, significa que eres una persona muy dura contigo misma, pues te examinas y criticas bastante en tu día a día. Quizá se deba a que te has fijado estándares elevados y al notar que son complicados de alcanzar, te empiezas a frustrar y evaluar constantemente.

Esto va de la mano con el reconocimiento que buscas lograr en tu entorno, no solo laboral, si no en todos los aspectos.

Wallace recalca que si bien en el sueño pareciera que alguien te está evaluando, nada más alejado de la realidad, ya que tú mismo eres quien se está aprobando o reprobando.

¿Por qué nos reprobamos en nuestros sueños? El autor menciona que una persona al no sentirse preparada o segura de sus conocimientos o habilidades, lo único que hace es ver y resaltar todo lo negativo que tiene, por encima de sus virtudes.

Traduciendo a la realidad esta forma de ser muy dura con uno mismo, nos muestra que eres alguien que le gusta preparar de forma detallada y precisa las cosas que vas a realizar, al margen de que sea importante o no. Generando en ti grandes expectativas de tu desempeño, por lo que te exiges al máximo.

El examen busca medir la capacidad que tiene una persona (Foto: Freepik)

¿QUÉ SE RECOMIENDA CUANDO TIENES ESTE SUEÑO?

En su libro “El top 100 de los sueños”, el autor señala que cuando tengas este sueño, lo que debes hacer es dejar de ser muy crítico contigo mismo y no medir el éxito en base a tu nivel de “competitividad, sino en qué grado eres consciente de lo que te produce felicidad y satisfacción”.

Por ello, no te juzgues duramente, pues lo único que lograrás es ponerte una valla alta que querrás pasar de inmediato, pero solo te frustrarás. Acéptate tal cual eres y reconoce todo lo que logras, paso a paso.