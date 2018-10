En redes sociales circulan a diario miles de historias contadas con increíbles fotos, pero solo algunas llegan a conmover tanto que se vuelven tendencia mundial en Instagram. En esta oportunidad, una pequeña coneja llamada Mimi no solo se robó el corazón de su dueña, sino de millones de personas pues nació sin orejas y con tres patitas.

Rodajia Welch, al verla por primera vez, quedó enamorada de ella y decidió hacer que tenga unos días muy felices a su lado. La adoptó junto a sus hermanitos y mamá y la llevó a vivir a casa rodeada de mucho amor.

“Sí, te has fijado bien. No tengo orejas. Nací sin ellas y sólo con tres patitas. Lo cuento en mi biografía, donde me defino como la cosa más linda que jamás verás. Y tengo un poco de razón, ¿no?”, se lee en la cuenta que se le creó en Instagram.

La pequeña Mimi junto a sus hermanos y mamá en el nuevo hogar que los adoptó. (Foto: Instagram) La pequeña Mimi junto a sus hermanos y mamá en el nuevo hogar que los adoptó. (Foto: Instagram)

Si bien la pequeña coneja empezó a demostrar confianza y a sentirse a gusto en el lugar, la mujer pensaba cómo hacer para que no se sienta diferente al ver a los demás conejos. Es ahí donde recordó sus conocimientos de crochet y empezó a tejer unas orejitas rosadas.



"Me deja ponérselas, pero por razones de seguridad no se las ato. Si quiere se las puede arrancar con facilidad", contó Rodajia Welch en una entrevista con Metro UK.

Las pequeñas orejitas son en tono pastel y tienen una cinta para amarrarlas a su cabeza. (Foto: Instagram) Las pequeñas orejitas son en tono pastel y tienen una cinta para amarrarlas a su cabeza. (Foto: Instagram)

La historia de Mimi es tan particular que hasta la creación de su nombre es especial. Josh, novio de su dueña, descubrió que Kemonomimi es un cosplay donde los personajes tienen orejas de animal entonces pensó que “era perfecto porque ella no tiene orejas y puede ser lo que quiera ser".

La tierna coneja no solo tiene orejas rosadas tejidas a crochet sino que también se está preparando para la llegada de Halloween donde lucirá un hermoso gorrito en forma de calabaza. La imagen en Instagram también ha recibido muchos comentarios y ‘me gusta’ por lo original de la idea.

Mimi está lista para celebrar el 31 de octubre. (Foto: Instagram) Mimi está lista para celebrar el 31 de octubre. (Foto: Instagram)

Aunque Mimi es más pequeña que sus hermanos y nació sin orejas y una pata menos, al parecer porque no tuvo suficiente oxígeno en el vientre de tu mamá, el amor que recibe de su dueña la hace sentirse igual a ellos y disfrutar día a día de los alimentos y paseos en el jardín.