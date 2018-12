Juan Darthés: lo que dice la farándula argentina tras denuncia de Thelma Fardin por supuesta violación

Cuando todo el mundo habla de él por una supuesta violación sexual en contra de la actriz argentina Thelma Fardin a la edad de 16 años, el intérprete Juan Darthés salió a descartar tal acusación asegurando que "es una locura" y "no es verdad"; sin embargo, la farándula argentina tiene una posición definida y la ha hecho saber en redes sociales.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, fue declarado inocente. Esto motivó a Thelma Fardin a revelar lo vivido mediante un video difundido durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín sobre hecho ocurrido, según ella, en 2009, cuando tenía 16 años y estaban en una gira en Nicaragua con la novela "Patito feo". La actriz lo ha denunciado en ese país.

Reacción en Argentina



El hecho ha conmocionado a Argentina entera, y los medios de comunicación locales están ahondando en lo que han denominado el 'metoo' argentino, en alusión al escándalo iniciado en Hollywood en 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de decenas de mujeres de la industria del cine.



"Mirá cómo nos ponemos", gritaron las actrices argentinas durante la rueda de prensa, un lema que ya se ha hecho popular en las redes sociales para apoyar la denuncia de Thelma Fardin.



"El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar", recalcó durante la lectura de un comunicado del colectivo la también estrella infantil Lali Espósito, actriz de "Floricienta".



Muriel Santa Ana, una de las representantes del colectivo y también actriz, aseguró a Efe que “las actrices no somos la excepción al colectivo del movimiento de mujeres, pasamos por las cosas específicas de nuestro trabajo que de por sí ya tiene una exposición física, porque mostramos nuestro cuerpo y esa es la particularidad, pero si se respetaran las cosas como se debe no pasaría esto”.



"¡Gracias! Gracias a todas las que abrieron el camino y a las que luchan cada día con menos visibilidad. Como actrices, si nuestra voz es más fuerte, ¡LA VAMOS A USAR! Gracias Thelma por tu valentía infinita, te quiero", expresó en Twitter la intérprete argentina Griselda Siciliani, quien participó en "Patito Feo" junto a la denunciante.

Laura Esquivel, quien era la protagonista de ‘Patito Feo’, también se solidarizó con su excompañera de reparto luego que denunciara a Juan Darthés.



"Querida @soythelmafardin Te adoro. Sos una GRAN persona. Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento... tampoco podía hacer mucho porque tenía un año menos que vos. En ese viaje yo cumplía 15. Pero la vida, con su peor cara, hizo que te hagas más valiente de lo que eras ya, y sacaste tu voz para hacerlo público y ayudar a tantas y tantos que pasan por esa situación. Hoy, te agarro la mano y no te suelto", escribió en Instagram.