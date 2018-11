Karol G subió sensual foto en lencería, pero fans en Instagram criticaron este detalle de su manicure

Si bien los seguidores en Instagram están siempre halagando las imágenes de sus celebridades favoritas, también hay algunos a los que no se le pasan los detalles y por más sensual que sea una fotografía, están ahí para criticarla. Esto es lo que le acaba de pasar a la cantante colombiana Karol G con su más reciente publicación.

Si bien la intérprete de “Mi cama” se mostró sumamente seductora con una sexy ropa interior color negro en un selfie de infarto frente al espejo del baño, un detalle en su manicure terminó por quitarle protagonismo a su figura. La uña de su dedo índice de la mano izquierda estaba rota y no larga como el resto.

“Lindura, para por mi estudio y te reparo la uña rota”, comentó una fan, mientras que otra agregó que “estás preciosa en esa foto pero se te rompió una uña Karol G”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg) el 11 de Nov de 2018 a las 3:02 PST

Pese a este detalle, la cantante de 27 años también recibió una lluvia de halagos por tan sensual fotografía.

“Eres la mujer más bella en el mundo, ¡qué cuerpazo!”,“sin duda eres una de las mujeres más bellas y talentosas de la escena”, “estoy enamorado de ti, ¿qué puedo hacer para que te enamores de mí?”, son algunos de los comentarios que dejaron sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.

Esta sensual publicación de Karol G en la red social llega poco después de que la intérprete de “Ahora me llama” se tuviera que disculpar con Maluma por no poder cantar a su lado en su concierto en Bogotá. Como ella misma explicó, un problema en la conexión de vuelos y retraso en los aviones desde Estados Unidos hizo imposible que estuvieran juntos.

“Muy triste, no pudimos llegar al concierto que teníamos hoy con Maluma. Me siento muy mal por mi público, por no haberlo logrado. Ya sabes, estoy en deuda contigo y con toda la gente que tenían la expectativa de vernos”, explicó en una grabación.