Khloé Kardashian realiza sensual twerking al lado de Tristan Thompson quien no voltea a mirarla

Difícil momento y en plena fiesta de Año Nuevo. La famosa Khloé Kardashian se animó a realizar un sensual baile al lado de su Tristan Thompson, pero jamás imaginó ser ignorada completamente por él y que todo quedara registrado en un video compartido en Instagram, ¿qué pasó?

Tal como se ve en las imágenes que se viralizaron rápidamente, la hermana de Kim Kardashian era el alma de la fiesta realizada en el Rumor Bar & Lounge de Cleveland, en Estados Unidos.

Khloé Kardashian eligió para la ocasión un minivestido de tela metálica que hacía buen contraste con su cabello rubio y la enorme sonrisa que tenía mientras derrochaba sensualidad en la pista. Todo iba perfecto hasta que apareció Tristan Thompson.

En el video de Instagram se ve al hombre atrás de la socialité de 34 años conversando con otras personas pero sin mirar el twerking realizado por la madre de su hija True.

Lo que llama la atención de la grabación es que Khloé Kardashian no deja de moverse al ritmo de la música, como queriendo atraer su mirada, pero el jugador de los Cavaliers de Cleveland de 27 años está muy entretenido dialogando con otra joven a quien también le da un beso en la mejilla.

Tras la publicación del video en Instagram, los seguidores de la famosa integrante de ‘Keeping up with the Kardashians’ no dejaron pasar la actitud de Tristan Thompson y le recomendaron que no vuelva a intentar llamar su atención y que pase la página pues “no mereces este tipo de cosas”.

En octubre de 2018 se conoció que Khloé Kardashian decidió terminar su relación con Tristan Thompson tras los rumores de continuas infidelidades y a pesar de haberse convertido recientemente en madre.

Sin embargo, en la celebración de Año Nuevo, otro video de Instagram sorprende pues aparecen dándose un beso, lo que aviva los comentarios de que ambos decidieron darse una nueva oportunidad.