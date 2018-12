Lele Pons recrea foto de su infancia en Navidad, pero lo hace usando sensual vestido rojo en Instagram

La influencer Lele Pons se puso más navideña que nunca y sorprendió a sus seguidores con una divertida publicación para alegrarles a todos el 25 de diciembre. En la imagen se le puede ver recreando una inolvidable foto familiar junto a su mamá, solo que para esta ocasión dejó de lado el atuendo de niña para lucirse muy sensual con un vestido rojo que ha sorprendido a miles en Instagram.

“Feliz Navidad. Antes vs ahora”, es la leyenda que acompaña la imagen de la venezolana en la que aparece siendo abrazada por su madre y con un gesto peculiar en el rostro. Todo indica que cuando era pequeña, claramente no quería ser fotografiada en ese instante y ahora, con 22 años, no dudó en comportarse de manera muy parecida.

La publicación en Instagram no solo resaltó por el entallado vestido rojo de Lele Pons para celebrar la Navidad, sino también por el escote del mismo. Mientras que muchos seguidores alabaron su belleza, otros también se animaron a lanzarle piropos a la mamá de la celebridad de Internet, pues luce como si los años no hubieran pasado por ella.

Esta no fue la única imagen compartida en sus redes sociales. Horas antes de Nochebuena, la joven se tiñó de verde para convertirse en uns sensual Grinch junto a Twan Kuyper. "Mr. and Mrs. Grinch", es la leyenda de la foto que se resultó muy comentada por sus fanáticos que sobrepasan los 31 millones en esa red social.

"Se ven muy bellos", "Son los mejores del mundo", "Hacen una gran pareja", "Jóvenes y graciosos. Son una dupla genial", fueron algunas de las frases de los seguidores de Lele Pons a los que acostumbra sorprender con jocosas publicaciones y divertidas parodias.