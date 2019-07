“El valor de la verdad”: Leonard León acepta que es violento con las mujeres

El cantante Leonard León se presentó en “El valor de la verdad” y sorprendió al aceptar que es violento con las mujeres.

Si bien cuando pasó por el polígrafo dijo que no era violento, frente a las cámaras dijo lo contrario. Sin embargo, a modo de defensa, dijo que solo ha ejercido violencia psicológica.

“Es que en muchas oportunidades ha habido violencia psicológica, las he insultado”, inició el cantante y luego aclaró que no ejerce la violencia física. “No he llegado a ese extremo”, finalizó.

Como se recuerda, sobre Leonard León pesa una denuncia de violencia física por parte de su propia hermana.