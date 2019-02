Libros más vendidos de la semana: Michel Houellebecq y John Katzenbach tienen la preferencia de lectores

El francés Michel Houellebecq con "Serotonia" y el estadounidense John Katzenbach y su "Jaque al psicoanalista" se reparten esta semana los honores en las listas de libros más vendidos.

En las estanterías de no ficción sigue su marcha triunfal la ex primera dama estadounidense Michelle Obama con sus memorias recogidas en "Becoming".

ALEMANIA



Ficción:



1.- "Serotonin" - Michel Houellebecq (DuMont)



2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin)



3.- "Muttertag" - Nele Neuhaus (Ullstein)



4.- "Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Geschichten aus Alagaësia" - Christopher Paolini (cbj)

No ficción:



1.- "... dann bin ich auf den Baum geklettert!" - Dirk Roßmann, Peter Käfferlein, Olaf Köhne (Ariston)



2.- Becoming - Michelle Obama (Goldmann)



3.- Kurze Antworten auf große Fragen - Stephen Hawking (Klett-Cotta)



4.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)



Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA



Ficción:



1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece)



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama)



3.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)



4.- "El visitante" - Stephen King (Suma de letras)

No ficción:



1.- "Quien mató a Nisman?" - Pablo Duggan (Planeta)



2.- "Emoción y sentimientos", de Daniel Lopez Rosetti (Planeta)



3.- "Una historia del peronismo", de Pedro Saborido (Planeta)



4.- "La magia del orden", de Marie Kondo (Aguilar)



Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com

BRASIL



Ficción:



1.- "Um marido de faz de conta" - Julia Quinn (Arqueiro)



2.- "Prisioneiros da mente" - Augusto Cury (HarperCollins)



3.- "O conto da aia" - Margaret Atwood (Rocco)



4.- "Caixa de Pássaros" - Josh Malerman (Intrínseca)

No ficción:



1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller)



2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



3.- "Minha história" - Michelle Obama (Objetiva)



4.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



Fuente: Revista Veja

COLOMBIA



Ficción:



1. - La muerte del comendador (Libro 2) - Haruki Murakami - (Planeta)



2. - La muerte del comendador (Libro 1) - Haruki Murakami - (Planeta)



3. - Canciones para el incendio - Juan Gabriel Vásquez - (Penguin Random House)



4. - Donde nadie me espere - Piedad Bonnett - (Penguin Random House)

No ficción:



1. - Mi historia - Michelle Obama - (Penguin Random House)



2. - 21 lecciones para el siglo XXI -Yuval Noah - (Penguin Random House)



3. - Historia mínima de Colombia - Jorge Melo - (Océano de Colombia)



4. - El Club de las 5 de la mañana - Robin Sharma - (Penguin Random House)



Fuente: Librería Nacional



ESPAÑA



Ficción:



1.- "El día que el cielo se caiga" - Megan Maxwell (Planeta)



2.- "Sempiterno" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa)



3.- "Memorias de una salvaje" - @Srtabebi (Planeta)



4.- "Una prueba de amor" - Megan Maxwell (Planeta)

No ficción:



1.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa)



2.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)



3.- "Maestros de la costura 2" - VV.AA (Espasa)



4.- "Educar sin perder los nervios" - Tania García (Vergara)



Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons)



2.- "The Magnolia Inn" - Carolyn Brown (Montlake Romance)



3.- "The Killer Collective" - Barry Eisler (Thomas & Mercer)



4.- "The Kiss Thief" - LJ Shen (Kindle Unlimited)

No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)



2.- "Educated" - Tara Westover (Random House)



3.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)



4.- "You Are a Badass" - Jen Sincero (Running Press Adult)



Fuente: Amazon

FRANCIA



Ficción:



1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion)



2.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)



3.- "Le saut de l'ange" - Lisa Gardner (Lgf)



4.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)

No ficción:



1.- "À nous la liberté" - Christophe André; Alexandre Jollien; Matthieu Ricard



2.- "Vital!" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)



3.- "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan" - Michel Onfray (Albin Michel)



4.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)



Fuente: Edistat

ITALIA



Ficción:



1.- "Rien ne va plus" - Antonio Manzini (Sellerio)



2.- "Gli scomparsi di Chiardiluna. L'Attraversaspecchi. Vol. 2" - Christelle Dabos (Edizione E/O)



3.- "...che Dio perdona a tutti" - Pif (Feltrinelli)



4.- "Oltre L'inverno" - Isabel Allende (Feltrinelli)

No ficción:



1.- "Becoming. La mia storia" - Michelle Obama (Garzanti)



2.- "#valespo" - Valerio Mazzei, Sespo (Mondadori)



3.- "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" - Alberto Angela (Harper Collins)



4.- "Non mi avete fatto niente" - Fabrizio Corona (Mondadori)



Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO



Ficción:



1.- Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)



2.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza y Janés)



3.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta)



4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé)



No ficción:



1.- "De animales a dioses. Breve historia de la humanidad" - Yuval Noah Harari (Debate)



2.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza y Janés)



3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)



4.- "¡Sálvese quien pueda!" - Andrés Oppenheimer (Debate)



Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL



Ficción:



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)



2.- "A Última Ceia" - Nuno Nepomuceno (Cultura Editora)



3.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença)



4.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)

No ficción:



1.- "O Homem Mais Rico do Mundo" - Jonathan Conlin (Objectiva)



2.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)



3.- "O Poder da Meditação" - Rute Caldeira (Manuscrito Editora)



4.- "Becoming" - Michelle Obama (Objectiva)



Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber)



2.- "The Binding" - Bridget Collins (Borough)



3.- "Turning Point" - Danielle Steel (Macmillan)



4.- "The Man with No Face" - Peter May (riverrun)

No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)



2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)



3.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray)



4.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press)



Fuente: The Sunday Times.



EFE