Libros más vendidos de la semana: Michelle Obama continúa con el éxito editorial de "Becoming"

Las memorias de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama continúan su éxito editorial y siguen en el número uno de las listas de libros más vendidos de Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, ocupan el número dos en México y Colombia y el tres en Brasil.

En el área de ficción, el francés Michel Houellebecq, con "Serotonina", y el estadounidense John Katzenbach, con "Jaque al psicoanalista", se disputan los primeros lugares de las listas, con permiso de Haruki Murakami y su monumental "La muerte del comendador".



ALEMANIA



Ficción:



1.- "Serotonin" - Michel Houellebecq (DuMont).



2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin).



3.- "Muttertag" - Nele Neuhaus (Ullstein).



4.- "Stella" - Takis Würger (Hanser).





No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann).



2.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast(C. Bertelsmann).



3.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta).



4.- "Fröhlich fasten" - Susanne Fröhlich (Gräfe und Unzer).



Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA



Ficción:



1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece).



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).



3.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



4.- "El visitante" - Stephen King (Suma de letras).





No ficción:



1.- "¿Quien mató a Nisman?" - Pablo Duggan (Planeta).



2.- "La filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidos).



3.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).



4.- "Teoria King Kong" - Virginie Despentes (Literatura Random House).



Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com.

BRASIL



Ficción:



1.- "O Conto da Aia" - Margareth Atwood (Rocco).



2.- "Caixa de Pássaros" - Josh Malerman (Intrínseca).



3.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).



4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).





No ficción:



1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).



2.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



3.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).



4.- "21 Lições para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).



Fuente: revista Veja.



COLOMBIA



Ficción:



1. - "La muerte del comendador (Libro 2)" - Haruki Murakami - (Planeta).



2. - "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach - (Penguin Randon House).



3. - "La muerte del comendador (Libro 1)" - Haruki Murakami - (Planeta).



4. - "Canciones para el incendio" - Juan Gabriel Vásquez - (Penguin Random House).





No ficción:



1. - "Miedo: Trump en la Casa Blanca" - Bob Woodward - (Penguin Random House).



2. - "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House).



3. - "21 lecciones para el siglo XXI" -Yuval Noah - (Penguin Random House).



4. - "Historia mínima de Colombia" - Jorge Melo - (Océano de Colombia).



Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA



Ficción:



1.- "El día que el cielo se caiga" - Megan Maxwell (Planeta).



2.- "Sempiterno" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).



3.- "La muerte del comendador" - Haruki Murakami (Tusquets).



4.- "Toda la verdad de mis mentiras" - Elisabet Benavent (Suma).





No ficción:



1.- "El método Sakuma" - Kenichi Sakuma (Kitsune Books).



2.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa).



3.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL).



4.- "Dieta y cáncer" - Julio Basulto, Juanjo Cáceres y Carlos González (Martínez Roca).



Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons).



2.- "The Kiss Thief" - LJ Shen (Kindle Unlimited).



3.- "The Magnolia Inn" - Carolyn Brown (Montlake Romance).



4.- "The Killer Collective" - Barry Eisler (Thomas & Mercer).





No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown).



2.- "Educated" - Tara Westover (Random House).



3.- "The Life-Changing Magic of Tidying Up" - Marie Kondo (Ten Speed Press).



4.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).



Fuente: Amazon.





FRANCIA



Ficción:



1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion).



2.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard).



3.- "Le saut de l'ange" - Lisa Gardner (Lgf).



4.- "La guerre des pauvres" - Éric Vuillard (Actes Sud)





No ficción:



1.- "Vital!" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).



2.- "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan" - Michel Onfray (Albin Michel).



3.- "Reflexions sur la question antisemite" - Delphine Horvilleur (Grasset et Fasquelle)



4.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).



Fuente: Edistat.

ITALIA



Ficción:



1.- "Rien ne va plus" - Antonio Manzini (Sellerio).



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (La nave di Teseo).



3.- "Storia del nuovo cognome. L'amica geniale vol. II" - Elena Ferrante (Edizione E/O)



4.- L'amica geniale" - Elena Ferrante (Edizione E/O).





No ficción:



1.- "The Game" - Alessandro Baricco (Einaudi).



2.- "Becoming. La mia storia" - Michelle Obama (Garzanti).



3.- "Padrini fondatori. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica. La Trattativa Stato-mafia su cui si fonda la Seconda Repubblica" - Marco Travaglio, Marco Lillo (PaperFIRST).



4.- "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" - Alberto Angela (HarperCollins Italia).



Fuente: La Feltrinelli



MÉXICO



Ficción:



1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



2.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza y Janés).



3.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta).



4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé).





No ficción:



1.- "De animales a dioses. Breve historia de la humanidad" - Yuval Noah Harari (Debate).



2.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza y Janés).



3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).



4.- "¡Sálvese quien pueda!" - Andrés Oppenheimer (Debate).



Fuente: Librería Gandhi.





PORTUGAL



Ficción:



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).



2.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora).



3.- "Uma sombra do passado" - Nora Roberts (Edições Chá das Cinco).



4.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença).





No ficción:



1.- "Cozinha Paleo XXI" - Ana Ruivo, Francisco Silva y Paula Ruivo (Editora In).



2.- "Os Segredos que o Nosso Corpo Revela" - Alexandre Monteiro (Manuscrito).



3.- "Sapiens: História Breve da Humanidade" - Yuval Noah Harari (Elsinore).



4.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).



Fuente: Librería Bertrand y Fnac.

REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber).



2.- "The Binding" - Bridget Collins (Borough).



3.- "Turning Point" - Danielle Steel (Macmillan).



4.- "The Man with No Face" - Peter May (riverrun).





No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking).



2.- "Jog On" - Bella Mackie (Wm Collins).



3.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray).



4.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins).



Fuente: "The Sunday Times".



