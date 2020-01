En el mundo del espectáculo se pueden encontrar cientos de ejemplos de celebridades que mantienen un estilo de vida saludable. Una de ellas es Livia Brito, quien desde sus inicios siempre ha lucido una excelente figura y es considerada una de las actrices más hermosas de la pantalla chica.

La artista mexicana -de origen cubano- no solo ha conquistado al público con su talento y carisma, sino también con su belleza. A sus 33 años, la actriz presume de tener un gran físico y esto lo ha demostrado con las diferentes fotografías que comparte en su cuenta de Instagram.

Livia Brito Pestana es una actriz, modelo y conductora cubana que debutó en México en 2010 y se dio a conocer con su papel de Fernanda Sandoval en Triunfo del amor (Foto: Instagram)

Livia Brito, quien se dio a conocer con su papel de Fernanda Sandoval en “Triunfo del amor”, es una famosa muy activa en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores varios tips para mantener un estilo de vida sana. Si quieres lucir una figura estilizada y enviable como ella, aquí te dejamos sus mejores consejos para bajar de peso de forma sencilla.

Para lograr perder peso son indispensables estos dos factores: alimentación y ejercicios (Foto: Instagram)

1. SOMOS LO QUE COMEMOS

No importa si vas al gym y haces muchas dietas si no comes sano. Por lo que debes ingerir verduras, frutas y tomar mucha agua.

“No bajas de peso si no comes sano. No bajas de peso de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo y su proceso. Es un día tras otro día para que te veas flaquito.”, dijo la actriz en su cuenta de Youtube sobre este punto.

2. NO PASAR HAMBRE

Dejar de comer no es la solución para bajar de peso, se debe aumentar el metabolismo y hacer 5 comidas al día para acelerarlo. Así puedes bajar de peso ingiriendo solo alimentos saludables.

“Generalmente cuando queremos bajar de peso decidimos dejar de comer y eso es un gravísimo error. Para bajar de peso tienes que aumentar tu metabolismo. Tienes que comer mucho durante todo el día”, explicó Livia Brito.

Cambiar tu estilo de alimentación es una de las principales herramientas cuando se trata de bajar de peso con éxito (Foto: Instagram)

3. DILE NO A LAS CALORÍAS LÍQUIDAS

Dejar de ingerir bebidas azucaradas como refrescos, pues es lo peor que se puede hacer. Brito recomienda el agua, sobre todo.

“A veces creemos que las calorías líquidas, porque es refresco, no nos pasa nada. Y en realidad eso hace que te crezca la pancita de tus refrescos o cervezas. Es mejor tomar agua”, señala.

4. DORMIR BIEN

Descansar de 7 a 8 horas diarias hace que el metabolismo funcione mucho mejor. El cuerpo comienza a acumular grasa cuando no duerme lo que debería.

5. CONSTANCIA

Se debe hacer una rutina y poco a poco se verán los resultados. El proceso de bajar de peso no es rápido y se debe tener disciplina.

Si bien siempre ha tenido una estupenda figura, es notorio el cambio de la mexicana en cuanto a definición muscular (Foto: Instagram)

Una sugerencia que hace la actriz es comenzar haciendo pequeños cambios en tu dieta diaria (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Livia Brito, durante una entrevista de televisión en el programa “Hoy” de Televisa, comentó que se convirtió en vegana. “Yo comía mucha carne, comía mucho pescado, comía muchísimo pollo, pero no me descompensé para nada. Hay muchísimos alimentos que suplen la carne y que tienen muchísima proteína", dijo la popular intérprete.

En esa línea, Livia Brito comentó que sustituyó los típicos tacos mexicanos por los tacos veganos, como parte de su nuevo régimen alimenticio que eligió para dar paso a un estilo de vida más saludable.

